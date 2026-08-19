Мартин Шишеков не успя да преодолее репешажите на световното по борба за младежи

Мартин Шишеков не успя да преодолее репешажите на световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава, Словакия. В категория до 82 кг на класическия стил българинът отстъпи с 0:9 пред унгареца Ищван Шинай, пети на европейското до 20 и до 23 г.

Наталия Бояджиева също не успя да продължи. На старта в категория до 55 кг тя загуби с туш от швейцарката Аня Еп, която след това също претърпя поражение.

В четвъртък излиза последната българка при девойките – Олга Попова (57), която ще има за съперничка грузинката Нини Цицвидзе, седма на европейското до 20 години през миналия сезон.

В четвъртък стартират и младежите в свободния стил. На тепиха ще излязат първите двама българи – Ердал Галип (61) срещу киргизстанеца Амир Рифов, а Алан Тигиев (86) ще спори с монголеца Билгундалай Пуревдагва, пети на азиатското първенство до 23 г. този сезон.

Срещите започват от 11 часа.