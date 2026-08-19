Три финала за България на отделните уреди на европейското по спортна гимнастика

Българските състезатели се класираха за три финала на отделните уреди на европейското първенство по спортна гимнастика за мъже в Загреб (Хърватия). Шампионатът ще се проведе от 21 до 23 август в ефира на БНТ 3.

Давид Иванов се нареди седми в квалификациите на кон с гривни с оценка 14.366 точки и ще спори за разпределението на медалите.

Даниел Трифонов е финалист на прескок с осми по сила резултат от 14.016 точки. Той е десети в подреждането, но преди него има четирима руснаци, а по регламент на финала влизат само по двама представители от държава.

Кейдън Спенсър, който за първи път играе за България на голямо първенство, влезе на финал на висилка със седми резултат от 14.000 точки.

България не успя да влезе в топ 13 и да спечели отборна квота за Световното първенство в Ротердам (Нидерландия) по-късно тази година. Националите се наредиха 17-и със сбор от 231.161 точки.

В многобоя с най-предно класиране е Даниел Трифонов - 51-и със сбор от 75.099 точки (11.900 земя, 12.500 кон с гривни, 11.400 халки, 13.933 прескок, 13.833 успоредка, 11.533 висилка). Кевин Пенев е 58-и с 74.165. Той е трета резерва на прескок.

Европейски шампион в многобоя стана бившият национал на Украйна Иля Ковтун, който носи екипа на Хърватия, с 82.833 точки. През миналата година той смени гражданството си. Ковтун победи само с 0.001 Арсений Духно, който се състезава с неутрален статут. Бронзовото отличие взе руснакът с български корени Даниел Маринов с 81.899.

Утре първенството на Стария континент продължава с квалификациите при юношите с участието на българите Наско Миков, Никълъс Наков, Борис Караджинов, Борислав Жеков и Толга Абдурахманов.