Симеон Велков: Когато стъпих на тепиха, емоцията беше невероятна

Симеон Велков се превърна в европейски шампион при момчетата, след като спечели титлата в категория до 41 кг на първенството в Самоков. Българинът постигна впечатляващ обрат във финала срещу Елман Исмаилов от Азербайджан, като заличи пасив от 1:4 и стигна до убедителното 15:4 само секунди преди края.

След успеха младият състезател не скри емоциите си и подчерта колко специално е било първото му участие на подобен форум.

"Когато стъпих за първи път на тепиха, емоцията беше невероятна“, сподели Велков.

Той разкри още, че сериозна роля за мотивацията му има и неговият брат Радослав, който също се представи силно и стана втори в Европа при кадетите. Двамата тренират заедно, а в ъгъла на новия шампион е бил техният баща – националният селекционер Радослав Великов.

Освен успеха на Велков, България записа и още отличия, след като Давид Петров и Петро Карлангач спечелиха бронзови медали, затвърждавайки доброто представяне на младите ни борци на шампионата.