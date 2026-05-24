Историята на "Абагар" – първата българска...
Филм с българско участие спечели Наградата на журито в Кан
Бедственото положение в област Габрово остава, продължава...
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се...
Честит 24 май! Честваме празника на буквите и на светите...
Симеон Велков: Когато стъпих на тепиха, емоцията беше невероятна

Спорт
Младият талант призна, че семейната конкуренция и подкрепата от брат му и баща му са ключови за успеха на шампионата в Самоков

симеон велков стъпих тепиха емоцията беше невероятна
Снимка: БТА
Симеон Велков се превърна в европейски шампион при момчетата, след като спечели титлата в категория до 41 кг на първенството в Самоков. Българинът постигна впечатляващ обрат във финала срещу Елман Исмаилов от Азербайджан, като заличи пасив от 1:4 и стигна до убедителното 15:4 само секунди преди края.

След успеха младият състезател не скри емоциите си и подчерта колко специално е било първото му участие на подобен форум.

"Когато стъпих за първи път на тепиха, емоцията беше невероятна“, сподели Велков.

Той разкри още, че сериозна роля за мотивацията му има и неговият брат Радослав, който също се представи силно и стана втори в Европа при кадетите. Двамата тренират заедно, а в ъгъла на новия шампион е бил техният баща – националният селекционер Радослав Великов.

Освен успеха на Велков, България записа и още отличия, след като Давид Петров и Петро Карлангач спечелиха бронзови медали, затвърждавайки доброто представяне на младите ни борци на шампионата.

#Симеон Велков

