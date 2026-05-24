БФХГ ще отбележи 80-годишния юбилей на Нешка Робева на европейското първенство във Варна

Българската федерация по художествена гимнастика ще организира специално събитие по повод 80-годишния юбилей на Нешка Робева по време на европейското първенство във Варна. Тържественото отбелязване ще се състои на 30 май, като легендарната треньорка ще бъде специален гост на надпреварата.

От федерацията изразиха своята признателност към Робева, подчертавайки значимия ѝ принос към българската художествена гимнастика. „За всички нас ще бъде истинска чест и удоволствие присъствието на великата Нешка Робева на този толкова важен форум“, заявиха от БФХГ.

Междувременно всички национални гарнитури на България вече са във Варна, където текат последните приготовления преди старта на шампионата. Започнаха и заседанията на Техническия комитет към Европейската гимнастика, ръководен от Елисо Бедошвили, в който участват и утвърдени имена като Християна Тодорова.