ЕП не свали имунитета на Никола Минчев

Европейският парламент не свали имунитета на българския евродепутат Николай Минчев от групата "Обнови Европа" по случая на белгийските власти, свързан с лобистка дейност на китайския технологичен гигант "Huawei". Това реши Европейският парламент на пленарната си сесия в Страсбург.

Преди две седмици правната комисия отхвърли искането за сваляне на имунитета на българския евродепутат Николай Минчев и на още двама евродепутати. На 3 юни комисията подкрепи свалянето на имунитета на един италиански евродепутат от Европейската народна партия, който се разследва в същия случай.

Белгийските власти започнаха през 2025 г. разследване на предполагаеми лобистки практики в Европейския парламент в полза на "Huawei".