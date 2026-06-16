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ЕП не свали имунитета на Никола Минчев

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Никола Минчев
Снимка: БГНЕС/Архив
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Европейският парламент не свали имунитета на българския евродепутат Николай Минчев от групата "Обнови Европа" по случая на белгийските власти, свързан с лобистка дейност на китайския технологичен гигант "Huawei". Това реши Европейският парламент на пленарната си сесия в Страсбург.

Преди две седмици правната комисия отхвърли искането за сваляне на имунитета на българския евродепутат Николай Минчев и на още двама евродепутати. На 3 юни комисията подкрепи свалянето на имунитета на един италиански евродепутат от Европейската народна партия, който се разследва в същия случай.

Белгийските власти започнаха през 2025 г. разследване на предполагаеми лобистки практики в Европейския парламент в полза на "Huawei".

#Никола Минчев #Европейски парламент

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