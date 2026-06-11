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Стилияна Николова ще участва само на Световната купа в Милано преди първенството на планетата в Германия

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Спорт
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Стилияна Николова беше избрана за пети път в кариерата си за спортист на месеца в анкетата на спортните редакции

стилияна николова участва световната купа милано първенството планетата германия
Снимка: БТА

Европейската вицешампионка в многобоя от Варна 2026 Стилияна Николова ще участва само на Световната купа в Милано на 10-12 юли преди първенството на планетата по художествена гимнастика във Франкфурт (Германия) в средата на месец август, което ще раздава квоти за Игрите в Лос Анджелис 2028. Това обяви нейната треньорка Валентина Иванова на пресконференция.

"Ще участваме на Световната купа в Милано, след което е световното първенство. Във втората част на сезона винаги има по-малко състезания. На купата в Клуж-Напока в края на този месец тя няма да бъде", заяви Иванова.

Стилияна Николова беше избрана за пети път в кариерата си за спортист на месеца в анкетата на спортните редакции, организирана от Пресклуб България, след като на еврошампионата във Варна завоюва пет медала. Тя получи 23 от общо 29 гласа, а на второ място остана националът по спортна гимнастика Даниел Трифонов с пет.

"Искам да благодаря за уважението и това, че за пореден път уважавате нашия труд. Успях да си почина след Европейското една седмица, разтоварих се, не мислех за гимнастика. Сега с нови сили пак съм в залата и се подготвям за Световното първенство. Там искам да си свърша работата, пък съдиите каквото решат", заяви Николова.

"Тя направи изключително силно европейско първенство като от общо 12 съчетания изигра 10 без груби грешки. Форматите на световните и европейски първенства са много тежки, състезателните дни са четири. След Варна ние си направихме анализ и ще направим така, че следващия път да бъда още по-добра", добави Валентина Иванова.

Тя разкри, че няма да се правят промени в съчетанията, а ще се работи за чистотата на изпълнението. Малко преди европейското първенство във Варна Стилияна Николова смени композицията си с лента.

"Основната промяна е смяната на лентата. Няма да я усложняваме. Във вида, в който е поставена, не сте я виждали. Промените в композициите за Световното първенство са малки с цел чистота на изпълнението", каза още треньорката.

Двете коментираха и експерименталния нов формат на европейското първенство, който според тях е "много различен и интересен за публиката, но доста интензивен за нас".

#Стилияна Николова

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