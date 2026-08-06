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Финал за Димо Андреев на световното по лека атлетика в Орегон

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Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
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Българинът ще спори за отличията в хвърлянето на чук на шампионата за юноши и девойки.

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Димо Андреев се класира за финала в хвърлянето на чук на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Орегон (САЩ).

Българинът постигна 70.90 метра в най-добрия си втори опит от пресявките и влиза сред финалистите с 12-и резултат. Той направи фаул при първото си излизане в сектора, а в третото има 70.44 метра, заемайки шеста позиция в група Б.

19-годишният атлет, който е сребърен медалист от Европейското първенство до 18 години през 2024-а, остана само на 4 см от личното си постижение за сезона.

С най-добър резултат в квалификациите е Цзявей Чън (Китай) - 80.39 метра.

Финалът на чук е на 7 август от 03.05 българско време.

Българските състезатели не успяха да преминат квалификациите в спринта на 100 метра. Радина Величкова даде шесто време в своята серия на 100 метра. Европейската шампионка при девойките до 18 години от 2024-а пробяга дистанцията за 11.81 секунди (-0.1 м/сек), но не успя да се класира за полуфиналите. Тя е 44-а от общо 64, които стартираха в пресявките.

Другата българка Софи Димитров финишира седма в своята серия. 16-годишната атлетка записа време от 12.01 секунди (+1.2 м/сек) и не успя да продължи напред. Тя остана 55-а в общото подреждане.

През юли Димитров достигна до полуфиналите на 100 метра на Европейското първенство за юноши и девойки до 18 години в Риети (Италия).

Деян Цветанов изравни личното си постижение в спринта на 100 метра. Българинът завърши седми в пета серия с време 10.49 секунди (+1.4 м/сек), но не успя да се класира за полуфиналите. В общото класиране той раздели 34-о място от общо 70 стартирали.

Вторият българин Йоан Каменов е 60-и, след като се нареди седми в шеста серия с 10.75 секунди (+0.0 м/сек). Каменов е балкански шампион в тази възраст.

В скока на дължина Сияна Бръмбарова отпадна в квалификацията. Тя записа 6.04 метра във втория си опит, нареди се шеста в група Б и раздели 14-о място в крайното класиране с Ема Бендова (Словакия). В другите си два опита Бръмбарова направи фаулове.

Българката остана на 2 сантиметра от финала.

Бръмбарова ще вземе участие и в скока на височина, а квалификацията е на 7 август в 21:05 часа българско време.

#световно първенство по лека атлетика в Оргеон 2026 #Димо Андреев

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