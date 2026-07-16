Стилияна Николова се нареди втора на бухалки и на лента в крайното класиране на турнирите от Световната купа по художествена гимнастика за 2026 г.

Европейската вицешампионка Стилияна Николова се нареди втора на бухалки и на лента в крайното класиране на турнирите от Световната купа по художествена гимнастика за 2026 година.

В многобоя българката е на четвърта позиция, на обръч е шеста, а на топка - четвърта.

Серията от четири състезания започна в София (България) на 28-30 март, след това премина през Ташкент (Узбекистан) 10-12 април, Баку (Азербайджан) 17-19 април и завърши в Милано (Италия) 10-12 юли. За класирането 50 точки се дават за първо място, 45 за второ място, 40 за трето място. Сумата от най-добрите три резултата определят победителите.

Николова има 110 точки на бухалки, 103 на лента, 105 в многобоя, 80 на обръч и 105 на топка.

Ева Брезалиева е 19-а в многобоя, 30-а на обръч, 21-а на топка, 11-а на бухалки и 16-а на лента.

В класацията има още две българки - Дара Стоянова и Анастасия Калева, които са на по-задни позиции.

Олимпийската, световна и европейска шампионка Даря Варфоломеев (Германия) спечели четири от петте индивидуални трофея за Световната купа, с изключение на обръча. Тя грабна титлата в многобоя благодарение на първото място в Милано и второто в Ташкент и Баку, и спечели на бухалки с перфектен резултат от 150. Таисия Онофричук (Украйна) е първа на на обръч с почти перфектен резултат от 145.

Китай и Русия са двата доминиращи ансамбъла през сезона, следвани от Бразилия. Благодарение на първото си място в Ташкент, Китай се изкачи на върха в класацията по многобой, изпреварвайки Русия, добавяйки титлата на пет топки, където рускините отново са втори. Позициите са разменени на три обръча и два чифта бухалки, като Русия е на първо място пред Китай. Бразилия завърши на трето място и в трите дисциплини, създавайки перспектива за вълнуваща битка на световното първенство във Франкфурт (Германия) следващия месец.

Ансамбълът на България е на десето място в многобоя, осмо на пет топки и 11-о на обръчи и бухалки.







