БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията...
Чете се за: 04:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нюанс НСА донесе второ сребро за България от European Gym for Life Challenge 2026

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Българският клуб впечатли жури и публика в Пистоя с композицията „One of Us“, въпреки че се състезава с най-малкия по численост състав в своята категория

Нюанс НСА донесе второ сребро за България от European Gym for Life Challenge 2026
Снимка: Фейсбук профил на БФХГ
Слушай новината

България спечели втори сребърен медал на European Gym for Life Challenge 2026 в Пистоя, Италия. След успеха на клуб по художествена гимнастика Далия Старс, на почетната стълбичка се качи и спортен клуб по художествена гимнастика Нюанс НСА.

Българският тим заслужи сребърното отличие в категория Large Groups с въздействащата композиция „One of Us“. В конкуренция с отбори, съставени от между 30 и 60 гимнастички, Нюанс НСА се представи с едва 21 състезателки – най-малкия по численост състав в категорията.

Въпреки това българките впечатлиха както журито, така и публиката с артистичността и изпълнението си, а композицията им беше посрещната с бурни аплодисменти.

Съставът на Нюанс НСА включва Пламена Кинчева, Илона Милчева, Радослава Дякова, Кремена Дякова, Калина Антова, Ванеса Петрова, Карина Балтаджиева, Кайра Гюлтекен, Дарина Манолова, Вероника Табакова, Яна Мусова, Йоана Йонова, Никол Николова, Никол Коларова, Михаела Цветкова, Дара Стамболиева, Симона Рагин, Велислава Атанасова, Гергана Стоилова, Габриела Николова и Адрияна Карайкова.

Треньор на отбора е Аделина Господинова, а подготовката по акробатика се води от Мина Василева. Отличното представяне затвърди силното българско присъствие на European Gym for Life Challenge 2026, където страната вече има две сребърни отличия.

#Далия Старс #Eurogym European Gym for Life Challenge 2026 #КХГ „Нюанс – НСА“

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път Е-79 край Дупница (СНИМКИ)
3
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път...
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
5
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...
Сватба с близо 1300 гости в двора на видинско училище предизвика недоволство
6
Сватба с близо 1300 гости в двора на видинско училище предизвика...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
5
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Турция забрани къпането в Черно море
6
Турция забрани къпането в Черно море

Още от: Художествена гимнастика

Българският ансамбъл остана девети в многобоя, но ще се бори за медал на финала с пет топки
Българският ансамбъл остана девети в многобоя, но ще се бори за медал на финала с пет топки
Стилияна Николова се класира седма в многобоя, Ева Брезалиева е 22-а на Световната купа в Милано Стилияна Николова се класира седма в многобоя, Ева Брезалиева е 22-а на Световната купа в Милано
Чете се за: 02:20 мин.
Стилияна Николова заема трето място във временното класиране за многобоя на Световната купа в Милано Стилияна Николова заема трето място във временното класиране за многобоя на Световната купа в Милано
Чете се за: 02:22 мин.
Ударен старт за Стилияна Николова във втория ден на Световната купа в Милано Ударен старт за Стилияна Николова във втория ден на Световната купа в Милано
Чете се за: 01:52 мин.
Стилияна Николова е 16-а в многобоя във временното класиране на Световната купа в Милано Стилияна Николова е 16-а в многобоя във временното класиране на Световната купа в Милано
Чете се за: 02:17 мин.
Стилияна Николова заема 9-о място във временното класиране за многобоя на Световната купа в Милано Стилияна Николова заема 9-о място във временното класиране за многобоя на Световната купа в Милано
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията между "Булгаргаз" и "Боташ" няма да натовари бюджета и българските граждани
Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията между...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Тежко остава състоянието на раненото при катастрофата край Дупница момиче Тежко остава състоянието на раненото при катастрофата край Дупница момиче
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Затворен е за движение граничния преход Ивайловград - Кипринос заради протест на земеделци Затворен е за движение граничния преход Ивайловград - Кипринос заради протест на земеделци
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Отбелязваме 35 години от приемането на Конституцията Отбелязваме 35 години от приемането на Конституцията
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Иран атакува бази в Обединените арабски емирства, Бахрейн, Катар,...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
След близо 20 години борба: Жителите на село Бъзън спасиха сградата...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Най-малко две жертви на стрелба в Торонто
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ