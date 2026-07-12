Нюанс НСА донесе второ сребро за България от European Gym for Life Challenge 2026

България спечели втори сребърен медал на European Gym for Life Challenge 2026 в Пистоя, Италия. След успеха на клуб по художествена гимнастика Далия Старс, на почетната стълбичка се качи и спортен клуб по художествена гимнастика Нюанс НСА.

Българският тим заслужи сребърното отличие в категория Large Groups с въздействащата композиция „One of Us“. В конкуренция с отбори, съставени от между 30 и 60 гимнастички, Нюанс НСА се представи с едва 21 състезателки – най-малкия по численост състав в категорията.

Въпреки това българките впечатлиха както журито, така и публиката с артистичността и изпълнението си, а композицията им беше посрещната с бурни аплодисменти.

Съставът на Нюанс НСА включва Пламена Кинчева, Илона Милчева, Радослава Дякова, Кремена Дякова, Калина Антова, Ванеса Петрова, Карина Балтаджиева, Кайра Гюлтекен, Дарина Манолова, Вероника Табакова, Яна Мусова, Йоана Йонова, Никол Николова, Никол Коларова, Михаела Цветкова, Дара Стамболиева, Симона Рагин, Велислава Атанасова, Гергана Стоилова, Габриела Николова и Адрияна Карайкова.

Треньор на отбора е Аделина Господинова, а подготовката по акробатика се води от Мина Василева. Отличното представяне затвърди силното българско присъствие на European Gym for Life Challenge 2026, където страната вече има две сребърни отличия.