Стилияна Николова се класира седма в многобоя, Ева Брезалиева е 22-а на Световната купа в Милано

Стилияна Николова се класира седма в многобоя, Ева Брезалиева е 22-а на Световната купа по художествена гимнастика в Милано (Италия).

Николова се изкачи с доста позиции в подреждането във втория състезателен ден. След като в първия тя заемаше 16-ата позиция, днес тя се придвижи до седмата. Възпитаничката на Валентина Иванова завърши надпреварата с общ сбор от 111.250 точки, след като получи 25.400 точки на обръч, 28.500 на топка, 28.700 на бухалки и 28.650 на лента.

Николова си осигури участие на три финала на отделните уреди. На топка тя се класира с втори по сила резултат - 28.500 точки (трудност 12.500, артистичност 8.050, E. 7.950). На бухалки българката намери място сред най-добрите осем с шеста оценка - 28.700 (12.900, 8.000, 7.800), а на лента отново е с втора оценка - 28.650 (12.900, 8.050, 7.700). На обръч Стилияна Николова се нареди на 34-а позиция с 25.400 точки (12.700, 6.600, 6.700).

Другата българка Ева Брезалиева допусна неточности в композициите си и остана на 22-о място в многобоя със 105.650 точки. Тя получи 27.050 точки на обръч, 26.100 на топка, 26.450 на бухалки и 26.050 на лента.

На обръч Брезалиева се класира на 19-о място с 27.050 (11.800, 7.500, 7.750), на топка е 24-а с 26.100 (11.500, 7.550, 7.050), на бухалки е 29-а с 26.450 (12.300, 7.450, 6.700), а на лента се нареди 22-а с 26.050 (11.300, 7.700, 7.050).

Финалите на отделните уреди са в неделя.

По-късно днес ансамблите играят съчетанията с обръчи и бухалки, а България е на трето място след изпълненията с пет топки.

Това е последна проверка преди Световното първенство във Франкфурт (Германия) от 12 до 16 август, което е и първа квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.