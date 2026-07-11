БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стилияна Николова заема трето място във временното класиране за многобоя на Световната купа в Милано

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Запази

Освен това тя си осигури участие на финалите на бухалки и на лента.

стилияна николова заема трето временното класиране многобоя световната купа милано
Снимка: БТА
Слушай новината

Европейската вицешампионка Стилияна Николова заема трето място във временното класиране за многобоя след първите два от още четири потока във втория състезателен ден на Световната купа по художествена гимнастика в Милано (Италия). Освен това тя си осигури участие на финалите на бухалки и на лента.

Възпитаничката на Валентина Иванова събра актив от 111.250 точки (25.400 обръч, 28.500 топка, 28.700 бухалки и 28.650 лента).

След изпълнението й с бухалки българският щаб подаде контестация за трудност с тяло. След разглеждане от съдийската комисия, тя беше отхвърлена, а оценката на Николова остана непроменена.

На отделните уреди грацията е с шеста оценка на бухалки 28.700 точки (трудност 12.900, артистичност 8.000, изпълнение 7.800) и с втори по сила резултат на лента - 28.650 (12.900, 8.050, 7.700).

Втората българка Ева Брезалиева допусна неточности в композициите си днес. Тя събра 105.650 точки (27.050 обръч, 26.100 топка, 26.450 бухалки, 26.050 лента) и заема временното 12-о-о място в многобоя. На отделните уреди Брезалиева е 29-а на бухалки с 26.450 точки (12.300, 7.450, 6.700) и 22-а на лента с 26.050 (11.300, 7.700, 7.050).

Лидер във временното класиране е представителката на домакините София Рафаели със 113.050 (28.150 обръч, 27.850 топка, 29.450 бухалки, 27.600 лента). Втора е другата италианка Тара Драгаш със 112.700 точки (27.600 обръч, 28.150 топка, 29.750 бухалки и 27.200 лента).

Съдия за България в индивидуалната надпревара е Християна Тодорова.

Предстоят изпълненията на състезателките от потоци C и D, които ще представят съчетанията си с обръч и топка. След тях ще станат ясни окончателното класиране в многобоя, както и финалистките на обръч и топка.

Свързани статии:

Ударен старт за Стилияна Николова във втория ден на Световната купа в Милано
Ударен старт за Стилияна Николова във втория ден на Световната купа в Милано
Българката на ниво с бухалки и лента на италианска територия.
Чете се за: 01:52 мин.
#Стилияна Николова #Ева Брезалиева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
На снимките от толкамерите не се вижда шофьорът на тира от катастрофата на АМ „Тракия“, каза регионалният министър Иван Шишков
3
На снимките от толкамерите не се вижда шофьорът на тира от...
На 74 години почина българският космонавт Александър Александров
4
На 74 години почина българският космонавт Александър Александров
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
5
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Поредна трагедия на „Тракия“: Тир отново скъса мантинела и помете две коли в насрещното
6
Поредна трагедия на „Тракия“: Тир отново скъса...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
4
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Турция забрани къпането в Черно море
5
Турция забрани къпането в Черно море
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
6
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...

Още от: Художествена гимнастика

Ударен старт за Стилияна Николова във втория ден на Световната купа в Милано
Ударен старт за Стилияна Николова във втория ден на Световната купа в Милано
Стилияна Николова е 16-а в многобоя във временното класиране на Световната купа в Милано Стилияна Николова е 16-а в многобоя във временното класиране на Световната купа в Милано
Чете се за: 02:17 мин.
Стилияна Николова заема 9-о място във временното класиране за многобоя на Световната купа в Милано Стилияна Николова заема 9-о място във временното класиране за многобоя на Световната купа в Милано
Чете се за: 01:57 мин.
Нюанс НСА ще представя България на Eurogym European Gym for Life Challenge 2026 Нюанс НСА ще представя България на Eurogym European Gym for Life Challenge 2026
Чете се за: 01:22 мин.
Промени в ансамбъла за Световната купа по художествена гимнастика в Милано Промени в ансамбъла за Световната купа по художествена гимнастика в Милано
Чете се за: 01:25 мин.
Милано приема последната Световна купа за сезона, България със силно участие Милано приема последната Световна купа за сезона, България със силно участие
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на товарните автомобили
Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на товарните...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на шофьора на камиона след тежката катастрофа на АМ „Тракия“ край Карнобат Повдигнаха обвинение на шофьора на камиона след тежката катастрофа на АМ „Тракия“ край Карнобат
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
От началото на май 11 души са загинали в катастрофи с ТИР-ове у нас От началото на май 11 души са загинали в катастрофи с ТИР-ове у нас
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Министърът на туризма: С агресивна реклама и много инициативи се надяваме да компенсираме колебливия старт на сезона Министърът на туризма: С агресивна реклама и много инициативи се надяваме да компенсираме колебливия старт на сезона
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Сватба с близо 1300 гости в двора на видинско училище предизвика...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Освободиха двама от шестимата българи, обвинени в шпионаж от...
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Преговорите продължават? Иранският външен министър е в Оман, очаква...
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Проверяват нотариуса Веселин Петров от Варна заради аферата...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ