Стилияна Николова заема трето място във временното класиране за многобоя на Световната купа в Милано

Европейската вицешампионка Стилияна Николова заема трето място във временното класиране за многобоя след първите два от още четири потока във втория състезателен ден на Световната купа по художествена гимнастика в Милано (Италия). Освен това тя си осигури участие на финалите на бухалки и на лента.

Възпитаничката на Валентина Иванова събра актив от 111.250 точки (25.400 обръч, 28.500 топка, 28.700 бухалки и 28.650 лента).

След изпълнението й с бухалки българският щаб подаде контестация за трудност с тяло. След разглеждане от съдийската комисия, тя беше отхвърлена, а оценката на Николова остана непроменена.

На отделните уреди грацията е с шеста оценка на бухалки 28.700 точки (трудност 12.900, артистичност 8.000, изпълнение 7.800) и с втори по сила резултат на лента - 28.650 (12.900, 8.050, 7.700).

Втората българка Ева Брезалиева допусна неточности в композициите си днес. Тя събра 105.650 точки (27.050 обръч, 26.100 топка, 26.450 бухалки, 26.050 лента) и заема временното 12-о-о място в многобоя. На отделните уреди Брезалиева е 29-а на бухалки с 26.450 точки (12.300, 7.450, 6.700) и 22-а на лента с 26.050 (11.300, 7.700, 7.050).

Лидер във временното класиране е представителката на домакините София Рафаели със 113.050 (28.150 обръч, 27.850 топка, 29.450 бухалки, 27.600 лента). Втора е другата италианка Тара Драгаш със 112.700 точки (27.600 обръч, 28.150 топка, 29.750 бухалки и 27.200 лента).

Съдия за България в индивидуалната надпревара е Християна Тодорова.

Предстоят изпълненията на състезателките от потоци C и D, които ще представят съчетанията си с обръч и топка. След тях ще станат ясни окончателното класиране в многобоя, както и финалистките на обръч и топка.