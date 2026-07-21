Рейчъл Стоянов: Няма по-голяма гордост от това отново да представям България

Гимнастичката от ансамбъла на България по художествена гимнастика Рейчъл Стоянов публикува емоционално послание в социалните мрежи, с което описа пътя си обратно към състезателния килим след продължително отсъствие заради възстановяване.

Абсолютната европейска и световна шампионка призна, че през последните 10 месеца е живяла с въпроса дали изобщо ще успее отново да се състезава, но на 10 юли е осъществила най-голямата си цел.

"10 дни изминаха от завръщането ми на най-любимото ми място – състезанията. Десет месеца живях с мисълта дали ще успея да се завърна. На 10 юли успях и доказах най-вече на себе си, че когато силно искаш нещо и се отдадеш изцяло на него, резултатът е налице“, написа Стоянов.

Тя признава, че възстановяването далеч не е било лесно и през този период е преминала през множество трудни моменти, които са ѝ помогнали да преосмисли както себе си, така и ролята си в отбора.

По думите ѝ ежедневието ѝ е било изпълнено с физиотерапия, водна гимнастика, фитнес и възстановителни процедури с лед след всяко натоварване – процес, който се е оказал ключов за успешното ѝ завръщане.

Стоянов благодари на Българската федерация по художествена гимнастика, треньорите, своите съотборнички, приятелите и семейството си за подкрепата през най-трудните моменти.

"Нямам думи, с които да опиша гордостта да застана отново зад името на България. Благодаря за доверието!“, завърши емоционалното си послание гимнастичката.

Завръщането на Рейчъл Стоянов е сериозен стимул за националния ансамбъл, който продължава подготовката си за предстоящите големи международни състезания през сезона.