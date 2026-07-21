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МОН публикува за обществено обсъждане графика на учебната 2026/2027 година

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Предвиждат се държавните зрелостни изпити да бъдат на 19 и 21 май 2027 г.

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Министерството на образованието и науката публикува за обществено обсъждане проект на график на учебното време през 2026/2027 година. В него са предложени периодите на ваканциите, неучебните дни и началото и края на двата учебни срока. След изтичане на едномесечния срок ще бъдат анализирани всички постъпили становища и ще бъде взето под внимание всяко предложение за промени, което съответства на нормативната уредба.

В тази връзка припомняме, че чрез графика на учебното време се осигурява нормативно определеният брой учебни дни в съответствие с рамковите учебни планове, както следва:

За учениците от 1. до 3. клас вкл. – 160 учебни дни

За учениците от 4. до 6. клас вкл. – 170 учебни дни

За учениците от 7. до 11 клас вкл. – 180 учебни дни

За учениците от 12. клас – 155 учебни дни

През предстоящата учебна година Денят на народните будители е в неделя, като неучебен ще бъде 2 ноември 2026г.

В така предложения проект е заложено почивката между двата срока да е от 30 януари до 2 февруари 2027 г. включително.

В периода на коледните и новогодишните празници учениците няма да учат от 24 декември 2026 г. до 3 януари 2027 г. включително.

Макар и да съществува възможност за определяне на пролетната ваканция във времето на празничните дни около Великден, за да се избегне дългия период без почивка за учениците, пролетната ваканция от 1. до 11. клас се предвижда да е в периода от 3 април до 11 април 2027 г. включително.

Отчетен е фактът, че Великденските празници накъсват учебното време в началото на май, но проектът на график не може да предвиди сливане на празничните и почивните дни, тъй като учебните дни не могат да бъдат намалявани под нормативно определения брой. Графикът на учебното време би могъл да регламентира по-дълга почивка за учениците в началото на май за сметка на други неучебни дни или на по-късно приключване на учебните занятия.

Предвид обществената чувствителност към всяко предложение за определяне на учебни дни през м. юли, публикуваният проект не предлага такова решение. Ако в хода на общественото обсъждане надделее виждането, че този компромис е по-подходящ, графикът може да бъде коригиран. В такъв случай неучебни биха били дните от 30 април до 9 май, а учебните занятия за учениците от 7. до 11. клас да приключат в петък (2 юли), вместо в сряда (30 юни).

По традиция неучебни ще са и дните на матурите и за националните външни оценявания в 7. и 10. клас.

Държавните зрелостни изпити ще са на 19 и 21 май 2027 г., а НВО за седмокласниците и десетокласниците на 16 и 18 юни 2027 г. На 3 и 4 юни 2027 г. е предвидено да са изпитите по български език и математика за 4. клас, като тези дни са учебни.

#график на учебната 20226/2027 #учебна година #Министерство на образованието и науката

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