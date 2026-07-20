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Всички ученици от българския отбор се върнаха с медали от олимпиада по икономика в Китай

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Пет медала спечелиха българските ученици на Международната олимпиада по икономика (IEO 2026). Тя се проведе от 12 до 20 юли 2026 г. в Шенжен, Китай. Всеки от състезателите в националния отбор завоюва индивидуално отличие.

В оспорваната тазгодишна надпревара участваха ученици и студенти от 56 държави. България зае престижното 13-о място в отборното класиране, като сред европейските отбори единствено Швейцария се класира пред българския състав. Челните позиции бяха заети от отбори от Азия, съобщават от Министерството на образованието и науката.

В индивидуалните състезания сребърен медал спечели Сара Илиева, ученичка в 12-ти клас в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“. Сребърно отличие завоюва и Давид Лившиц – единадесетокласник в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“. С бронзови медали от Китай се върнаха дванадесетокласниците Христо Коев от Природо-математическата гимназия „Атанас Радев“ в Ямбол и Ивелин Неев и Алекс Георгиев от СМГ „Паисий Хилендарски“.

Снимки: МОН

Заслуженият успех на българските представители се дължи и на упоритата работа на ръководителите на националния отбор за подготовката и участието в Международната олимпиада по икономика. Главен ръководител на отбора е Йордан Цанев, а негови помощници са Наталия Борисова – основен преподавател по макроикономика, и Веселин Маринов – основен преподавател по микроикономика и финанси, участник в Международната олимпиада през 2025 г. и носител на бронзов медал.

Министерството на образованието и науката оказа финансова и организационна подкрепа за подготовката и участието на българския отбор в Международната олимпиада.

#олимпиада в Китай #Министерството на образованието и науката #олимпиада по икономика

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