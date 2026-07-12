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Българският ансамбъл остана девети в многобоя, но ще се бори за медал на финала с пет топки

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Спорт
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Грешки в смесеното съчетание лишиха националките от по-предно класиране на Световната купа в Милано, но те се класираха за финала с третия най-висок резултат на пет топки

Българският ансамбъл остана девети в многобоя, но ще се бори за медал на финала с пет топки
Снимка: БТА
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Ансамбълът на България завърши на девето място в многобоя на Световната купа по художествена гимнастика в Милано, но си осигури място във финала на съчетанието с пет топки.

След силното представяне в първия ден, когато новата композиция с пет топки донесе 27.700 точки, възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнева не успяха да повторят добрата си игра в съчетанието с три обръча и два чифта бухалки. Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова допуснаха неточности, за които получиха оценка от 23.250 точки.

Така с общ актив от 50.950 точки българският ансамбъл се нареди на деветата позиция в крайното класиране на многобоя.

Титлата спечели съставът на Бразилия с 56.050 точки, пред олимпийския шампион Китай и европейския първенец Испания, които завършиха с еднакъв сбор от 55.850 точки.

Въпреки разочарованието в многобоя, българките ще имат възможност да се борят за отличие във финала на пет топки, за който се класираха с третия най-висок резултат в квалификациите. В смесеното съчетание с три обръча и два чифта бухалки националният ни тим остана на 16-о място.

По-рано през деня Стилияна Николова завърши седма в многобоя при жените и си осигури участие на финалите на топка, бухалки и лента, докато Ева Брезалиева се класира на 22-рата позиция.

#световна купа по художествена гимнастика в Милано 2026 #Български ансамбъл по художествена гимнастика за девойки

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