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ТЕЖКА КАТАСТРОФА НА "ЧЕЛОПЕШКО ШОСЕ"

Софийският градски съд остави в ареста обвиняем за тежката катастрофа на „Челопешко шосе“

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Вече е изяснен механизмът на настъпване на произшествието

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Софийският градски съд определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Васил Филипов, обвинен за тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ в София.

Съдът приема, че е налице обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към деянието. Според мотивите събраните доказателства сочат, че двамата водачи са се движили със значително превишена скорост, като е изяснен и механизмът на настъпване на произшествието.

От представената експертиза става ясно, че Васил Филипов е управлявал автомобила си със скорост не по-малко от 113 км/ч при разрешени 60 км/ч. Съдът посочва, че няма данни за гонка между автомобилите или директен сблъсък между тях, но е налице грубо нарушение на правилата за движение и пренебрегване на пътната обстановка.

В мотивите се приема още, че деянието е извършено при евентуален умисъл, с оглед на значителното превишаване на скоростта в район на кръстовище, пешеходна пътека и спирка на градския транспорт.

Съдът отчита и че участъкът е бил добре познат на обвиняемия, който е бил санкциониран три пъти през 2026 г. за превишена скорост на същото място, както и общо седем пъти за нарушения на скоростните режими, което според съда сочи трайно незачитане на правилата за движение и реален риск от извършване на ново престъпление.

Посочва се още, че след възпламеняването на автомобила е съществувала опасност от още по-тежки последици, като по-тежък инцидент е бил предотвратен благодарение на бързата намеса на пожарните екипи.

По отношение на здравословното състояние на обвиняемия съдът приема, че той може да бъде настанен в болничното звено към затвора по време на възстановяването си, а след това – в следствения арест. Определено е първоначалното изпълнение на мярката да се осъществи в болницата към затвора.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд, като при постъпване на такива делото е насрочено за 23 юни.

#трагедия на "Челопешко шосе"

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