Трагедията на "Челопешко шосе": Пред БНТ говори една от медицинските сестри, спасявали хората

Пред БНТ говори една от медицинските сестри, които спасяваха хората по време на тежката катастрофа на "Челопешко шосе". Загинаха 4 души, а множество бяха ранени. 10 линейки бяха изпратени на мястото на инцидента - почти всички налични към този момент в Спешна помощ. Медицинската сестра Ива Кацарова е била част от екипа, който е извършвал триажа на пострадалите през цялата вечер.

Ива Кацарова - медицинска сестра в Спешна помощ: „Обърнатият автобус с колата, която е кацнала върху него, това като го видиш ти става ясно, че инцидентът е много тежък, жесток. За щастие колегите от пожарната са извадили всички тежко пострадали. Успяхме да прегледаме шофьора на автобуса, който беше с множество порезни рани по двете ръце, тъй като е чупил с ръце стъклото на автобуса, за да може да излезе. Вечер, когато се прибираш трудно заспиваш. Много е тежко. Самото усещане е угнетяващо. Аз лично след този инцидент много трудно заспах. Картината беше жива в съзнанието ми. Успяхме да постигнем добра организация и мисля, че добре се справихме с този тежък и жесток инцидент.“