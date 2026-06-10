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ТЕЖКА КАТАСТРОФА НА "ЧЕЛОПЕШКО ШОСЕ"

Трагедията на "Челопешко шосе": Пред БНТ говори една от медицинските сестри, спасявали хората

Мая Димитрова от Мая Димитрова
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Пред БНТ говори една от медицинските сестри, които спасяваха хората по време на тежката катастрофа на "Челопешко шосе". Загинаха 4 души, а множество бяха ранени. 10 линейки бяха изпратени на мястото на инцидента - почти всички налични към този момент в Спешна помощ. Медицинската сестра Ива Кацарова е била част от екипа, който е извършвал триажа на пострадалите през цялата вечер.

Ива Кацарова - медицинска сестра в Спешна помощ: „Обърнатият автобус с колата, която е кацнала върху него, това като го видиш ти става ясно, че инцидентът е много тежък, жесток. За щастие колегите от пожарната са извадили всички тежко пострадали. Успяхме да прегледаме шофьора на автобуса, който беше с множество порезни рани по двете ръце, тъй като е чупил с ръце стъклото на автобуса, за да може да излезе. Вечер, когато се прибираш трудно заспиваш. Много е тежко. Самото усещане е угнетяващо. Аз лично след този инцидент много трудно заспах. Картината беше жива в съзнанието ми. Успяхме да постигнем добра организация и мисля, че добре се справихме с този тежък и жесток инцидент.“

#медицинските сестри #трагедията #"Челопешко шосе" #тежка катастрофа с автобус #спасени хора

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