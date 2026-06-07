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Анастасия Калева и Анастасия Пономаренко с отлични изяви в испанската лига „Iberdrola“

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Спорт
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Калева спечели сребро на лента и помогна на Torrepaterna да се изкачи в първа дивизия

Анастасия Калева и Анастасия Пономаренко с отлични изяви в испанската лига „Iberdrola“
Снимка: БТА
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Анастасия Калева и Анастасия Пономаренко записаха силно българско представяне във втора дивизия на престижната испанска клубна лига по художествена гимнастика „Iberdrola“.

Калева, която се състезава за Torrepaterna, спечели сребърен медал на лента с оценка 26.750 точки. Българката получи и 28.050 точки на бухалки, като с представянето си помогна на своя отбор да завоюва бронзово отличие и да си осигури място в първа дивизия през следващия сезон.

Анастасия Пономаренко защитава цветовете на CG Catalunya. Тя получи 24.750 точки на обръч, което бе девети резултат на уреда, както и 25.850 точки на бухалки, с които зае 13-а позиция. Нейният тим завърши на 14-о място в крайното класиране.

От Българската федерация по художествена гимнастика отбелязаха, че представянето на двете състезателки е поредно доказателство за високото ниво на българската школа и за доверието, което международните клубове продължават да гласуват на родните гимнастички.

#испанска клубна лига по художествена гимнастика #Анастасия Пономаренко #Анастасия Калева

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