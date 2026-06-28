Ясна е пълната картина на елиминациите за Мондиал 2026

С приключването на двубоите от групите "L", "K" и "J" станаха ясни всички отбори, които се класират за 1/16-финалите на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико.

Мачовете от директните елиминации започват още тази вечер с двубоя между домакина Канада и състава на ЮАР, a останалите 15 срещи от първия нокаут кръг ще се изиграят до идната събота.

Всички големи фаворити за трофея успяха да прескочат груповата фаза без особени проблеми и вече знаят пътя си към финала.

Световните шампиони от Аржентина са в долната половина на схемата, където другите големи имена са Бразилия и Англия. Аржентинците обаче не могат да срещнат нито един от тези два отбора преди полуфиналите.

Доста по-непредвидима изглежда горната половина на схемата, в която попаднаха повечето водещи европейски нации. Франция и Германия например могат да се срещнат още на осминафиналите, ако спечелят 1/16-финалните си мачове, Португалия ще трябва да се справи с бронзовия медалист от последното световно Хърватия, а след това вероятно и с Испания, ако иска да играе в четвъртфиналите, докато особено интригуваща изглежда и двойката между Мароко и Нидерландия, която е един от гвоздеите на 1/16-финалите.

В горната половина на схемата са още домакините Канада и САЩ, които започват елиминациите с мач срещу дебютанта в тази фаза Босна и Херцеговина. Другият домакин Мексико е в долната половина и ще играе с Еквадор.

Ето и всички двойки за 1/16-финалите на Мондиал 2026:

Германия - Парагвай

Франция - Швеция

Южна Африка - Канада

Нидерландия - Мароко

Португалия - Хърватия

Испания - Австрия

САЩ - Босна и Херцеговина

Белгия - Сенегал

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Бразилия - Япония

Кот д'Ивоар - Норвегия

Мексико - Еквадор

Англия - ДР Конго

Аржентина - Кабо Верде

Австралия - Египет

Швейцария - Алжир

Колумбия - Гана