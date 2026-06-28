Ясна е пълната картина на елиминациите за Мондиал 2026

Мачовете от 1/16-финалите започват още тази вечер в ефира на БНТ.
С приключването на двубоите от групите "L", "K" и "J" станаха ясни всички отбори, които се класират за 1/16-финалите на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико.
Мачовете от директните елиминации започват още тази вечер с двубоя между домакина Канада и състава на ЮАР, a останалите 15 срещи от първия нокаут кръг ще се изиграят до идната събота.
Всички големи фаворити за трофея успяха да прескочат груповата фаза без особени проблеми и вече знаят пътя си към финала.
Световните шампиони от Аржентина са в долната половина на схемата, където другите големи имена са Бразилия и Англия. Аржентинците обаче не могат да срещнат нито един от тези два отбора преди полуфиналите.
Доста по-непредвидима изглежда горната половина на схемата, в която попаднаха повечето водещи европейски нации. Франция и Германия например могат да се срещнат още на осминафиналите, ако спечелят 1/16-финалните си мачове, Португалия ще трябва да се справи с бронзовия медалист от последното световно Хърватия, а след това вероятно и с Испания, ако иска да играе в четвъртфиналите, докато особено интригуваща изглежда и двойката между Мароко и Нидерландия, която е един от гвоздеите на 1/16-финалите.
В горната половина на схемата са още домакините Канада и САЩ, които започват елиминациите с мач срещу дебютанта в тази фаза Босна и Херцеговина. Другият домакин Мексико е в долната половина и ще играе с Еквадор.
Ето и всички двойки за 1/16-финалите на Мондиал 2026:
Германия - Парагвай
Франция - Швеция
Южна Африка - Канада
Нидерландия - Мароко
Португалия - Хърватия
Испания - Австрия
САЩ - Босна и Херцеговина
Белгия - Сенегал
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Бразилия - Япония
Кот д'Ивоар - Норвегия
Мексико - Еквадор
Англия - ДР Конго
Аржентина - Кабо Верде
Австралия - Египет
Швейцария - Алжир
Колумбия - Гана