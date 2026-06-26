Алекса Рашева поведе в многобоя след първия ден на турнира по художествена гимнастика в Жирона

Националката на България Алекса Рашева зае първото място във временното класиране за многобоя след първия състезателен ден на шестото издание на международния турнир по художествена гимнастика GRAND PREMIUM 2026 в Жирона, Испания.

Възпитаничката на Боряна Калейн събра общ актив от 46.300 точки след изпълненията си на обръч и топка. Рашева получи оценка от 23.050 точки на обръч и 23.250 на топка, което ѝ осигури лидерската позиция преди заключителния ден на надпреварата.

Българката си гарантира участие и в двата финала на уредите. Тя влезе сред най-добрите с четвърти резултат на обръч и с най-високата оценка на топка. На този уред Рашева демонстрира най-силно представяне сред всички участнички и даде сериозна заявка за място на почетната стълбичка.

Въпреки някои допуснати неточности в композициите си, националката успя да покаже стабилна игра и да изпревари основните си конкурентки в битката за многобоя.

На втора позиция във временното класиране се намира италианката Карлота Фулигнати с 46.050 точки, а трета е представителката на Чехия Каролина Хавликова с 45.050 точки.

Турнирът продължава утре със съчетанията на бухалки и лента. След тях ще бъдат определени медалистките в многобоя, както и участничките във финалите на отделните уреди, където Алекса Рашева ще има възможност да се бори за нови отличия.