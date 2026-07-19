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Атанас Пеканов за декларацията от Киев: Няма скандал, България помага на Украйна там, където може

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Снимка: БНТ
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Няма скандал. Ясно е, че България помага на Украйна там, където може. При опоскан бюджет, при дефицит, който е огромен – няма финансова възможност тази година да помагаме. Военната помощ също се изчерпа, но големият въпрос е, че трябва повече да се мисли за мир и дипломация и това е позицията на българската държава. Така вицепремиерът Атанас Пеканов коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" декларацията от Киев тази седмица.

"Позиция, въпреки истерията, която чуваме по медиите, в крайна сметка 45% от хората, които са гласували за президента – премиера Радев, малко или много споделят тази позиция. Защото неговата позиция по тази тема, че трябва да сме балансирани, че трябва да помагаме и по-скоро да се търси успокояване на този конфликт, разбира се, че трябва да се спре агресията, бруталната война на Русия – да, но от друга страна подходът, който са приели европейските лидери от години не дава резултати. И президентът, а сега премиер, го казва от години. И очевидно мнозинството българи са се съгласили с това, за да му гласуват доверие – неговата позиция винаги е била такава", подчерта Пеканов.

По думите му, България има глас в Европейския съюз, но през годините не го е използвала и не го е защитавала:

"Виждаме през последните седмици, имаше много въпроси преди един месец – ужас, сега ще блокираме санкциите – не, ние казахме какво мислим, това беше отразено, другите държави ни чуха и тези санкции нямаше да обърнат войната. Едва ли санкционирането на патриарха щеше да доведе Путин до преосмисляне на това, което прави. В крайна сметка щеше само да нажежи още повече обстановката по религиозна линия. И в този смисъл нашето мнение се наложи. Няма нищо лошо дори да наложиш вето."

Вижте целия разговор във видеото

#вицепремиерът Атанас Пеканов #декларация за Украйна #помощ за Украйна #Атанас Пеканов

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