Нов арест за братята инфлуенсъри Андрю и Тристан Тейт в Маями

Братята инфлуенсъри Андрю и Тристан Тейт са били арестувани от федералните власти в Маями. Арестът е по искане за екстрадиция от Великобритания.

Британските власти обявиха, че ще повдигнат допълнителни обвинения срещу бившите кикбоксьори с милиони последователи в социалните мрежи, свързани с четири нови жертви.

Сред тях са множество обвинения в изнасилване, трафик с цел сексуална експлоатация и детска порнография. Предполагаемите престъпления са извършени между 2010 и 2017 година. Братята отхвърлят обвиненията.