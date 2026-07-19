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Нов арест за братята инфлуенсъри Андрю и Тристан Тейт в Маями

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Снимка: БТА/Архив
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Братята инфлуенсъри Андрю и Тристан Тейт са били арестувани от федералните власти в Маями. Арестът е по искане за екстрадиция от Великобритания.

Британските власти обявиха, че ще повдигнат допълнителни обвинения срещу бившите кикбоксьори с милиони последователи в социалните мрежи, свързани с четири нови жертви.

Сред тях са множество обвинения в изнасилване, трафик с цел сексуална експлоатация и детска порнография. Предполагаемите престъпления са извършени между 2010 и 2017 година. Братята отхвърлят обвиненията.

#братята Тейт #Тристан Тейт #Андрю Тейт #инфлуенсъри #арест

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