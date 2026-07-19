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Трима мотористи са пострадали тежко при катастрофа във Варна

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Трима мотористи са пострадали тежко при катастрофа във Варна
Снимка: БТА/Архив
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Трима мотористи са пострадали тежко при инцидент във Варна, съобщиха от полицията в града.

Сигналът за тежко пътнотранспортно произшествие е подаден снощи около 22:15 часа. По първоначални данни тримата мотоциклетисти са се движели от бул. "Сливница" в посока сградата на РЗИ, когато първият от тях е задействал рязко спирачната система. Последвал е верижен сблъсък между трите мотоциклета, при който части от тях са се разпръснали по пътното платно.

По случайност в района е преминавал екип на Центъра за спешна медицинска помощ, който незабавно е оказал първа помощ на пострадалите. Малко след това на място е пристигнал и полицейски екип.

В болнично заведение са настанени тримата мотоциклети. По първоначални данни и тримата са в тежко състояние, съобщават още от полицията. От болница "Св. Анна" във Варна съобщиха, че в реанимацията са настанени жена на 34 г. и мъж на 25 години. Друг мъж – на 26 години, е в неврохиругията на болницата.

От полицията във Варна казаха, че най-тежко е състоянието на жената, която е в кома, на апаратна вентилация, без промяна в състоянието, с тежка черепно-мозъчна травма и травма на шийния отдел на гръбначния стълб. Състоянието на мъжа в реанимацията се подобрява, контактен е, с контузия на белите дробове. Настаненият в неврохирургията е в съзнание, контактен е, с травми на главата и гръдния кош.

#пострадали при катастрофа #катастрофа във Варна #мотористи

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