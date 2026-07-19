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Големият финал на Мондиал 2026 – тази вечер от 22:00 часа само по БНТ

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Големият финал на Мондиал 2026 – тази вечер от 22:00 часа само по БНТ
Снимка: БТА
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Тази вечер Испания и Аржентина ще определят новия световен шампион по футбол. Двете страни се срещат за първи път в историята на финал на Мондиала. Това ще бъде едва вторият им сблъсък на световно първенство изобщо след далечната 1966 година.

Испания достигна до финала след победа над Франция, а Аржентина отстрани на полуфинала Англия. Мачът започва в 22:00 часа и ще бъде предаван директно по БНТ 1 и БНТ 3. Специалното издание на "Трето полувреме" започва в 20:30 часа.

От 20:40 часа зрителите ще могат да проследят церемонията по закриването на Световното с участието на Том Круз, Дженифър Хъдсън, Лаура Паузини, Никол Шерцингер, Роби Уилямс. За първи път в историята на световните първенства зрителите ще станат свидетели на специално музикално шоу на полувремето. На сцената ще излязат световните звезди Мадона, Джъстин Бийбър, Шакира, както и корейската група BTS.

#Световно първенство по футбол 2026 г. #Мондиал 2026 #големият финал

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