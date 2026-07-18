Треньорът Матей Матеев е част от футболната промяна в Америка

Матей Матеев е човек, който не просто наблюдава футболната промяна в Америка, а е част от нея - вече 15 години. Докато на големите стадиони играят звездите на Мондиала, на малките игрища край Маями се изграждат следващите поколения футболисти. И именно българин е част от треньорския щаб на една от големите футболни академии – Флорида Премиер.

"В момента съм треньорна Флорида Премиер, който е, може би сред най-големите кубове в Флорида. Вече втора година започвам там. Моят отбор спечели Готя Къп, което е най-големият турнир в Швеция. В Америка има 6 или 7 щата, които са много футболни. Там са футболни, защото има много чужденци. Там е пълно с хора от Централна Америка, Южна Америка и Европа. Там обичат футбол, както го обичат в България и в целия свят", сподели той в интервю за БНТ.

Работата среща Матей с човек, добре познат на българските футболни фенове - Георги Христов. Бившият футболист на Левски е част от същата академия и двамата заедно помагат на деца в Маями да направят първите си стъпки в футбола.

"Може би от 2022 се познаваме с Георги Христов. В Маями живеех и работех в един клуб, който се казва Спрингс", разказва Матеев.

Матей вече е усетил атмосферата от няколко мача и на живо ивижда отблизо как най-големият футболен форум променя отношението към играта отвъд Океана.

Вижте цялото интервю във видеото.