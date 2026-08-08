Даниел Трифонов черпи опит от олимпийския шампион Макс Уитлок преди европейското първенство по спортна гимнастика

Един от най-талантливите млади гимнастици Даниел Трифонов продължава подготовката си за европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб от 19 до 22 август. Българинът ще участва в многобоя, а преди шампионата проведе триседмичен лагер в Англия. БНТ ще излъчва шампионата на живо.

Трифонов тренира в залата на братята Давид и Йоан Иванови, заедно с техния треньор Антъни Вайс и своя личен наставник Илия Янев. В подготовката му се включва и едно от най-големите имена в спортната гимнастика – олимпийският шампион Макс Уитлок.

„Тези три седмици бяха много трудни за мен, защото тренирахме супер много. Това е извън начина, по който тренираме в България. Тренирахме от 10:30 до 18:00 часа, а имаше и дни, в които тренирах без да спра до шест. Всички в залата са много конкурентоспособни, което ми помагаше много през тези три седмици. Изиграхме много съчетания и много отработвахме“, разказа Трифонов.

Особено ценна за него е била съвместната работа на двамата треньори.

„Това, че моят треньор и Антъни бяха там, беше много голяма полза както за мен, така и за братята Йоан и Давид. Научих, че дори когато ми е трудно, трябва да продължавам да тренирам. На състезание също може да не се чувствам добре, но тогава няма как да пропусна да играя“, добави той.

Даниел Трифонов има възможност да работи и с олимпийския шампион Макс Уитлок, който в момента се възстановява от контузия на китката.

„Макс редовно идваше в залата и ни помагаше, най-вече на коня. Идваше и при по-малките деца, за да им показва упражнения. Макар да е контузен, може да скача на земя и да им демонстрира. Той ми каза, че след всеки уред, дори да съм го изиграл неуспешно, трябва да продължавам да гледам напред. Всеки следващ уред е още една възможност да постигнеш добър резултат и не трябва да се отчайваш“, коментира още националът.

След триседмичния лагер гимнастикът отчита най-сериозен напредък на кон с гривни, но подготовката му е била насочена към всичките шест уреда.

„Играя шест уреда и сме наблягали на абсолютно всеки един. Но като че ли на коня наблегнах най-много“, каза той.

В момента Трифонов продължава подготовката си в България, където конкуренцията за място в състава за Загреб е сериозна.

„Вътрешната конкуренция е много важна. Всеки е по-добър в нещо от другия и това ни кара взаимно да бъдем най-добрите за себе си. Така се градим и като отбор. Стараем се да дадем хубава оценка както за отбора, така и за многобоя ми, и да бъдем с минимални грешки“, заяви спортистът.

Трифонов има и лек проблем с крака, но това не му пречи в подготовката за европейското първенство: