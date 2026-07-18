Франция не спира да мечтае

Вече знаем какво е чувството да спечелим световната титла. Искаме да изпитаме тази емоция отново. Знаем, че групата ни е трудна. Искаме да спечелим световната титла. Това каза селекционерът на Франция Дидие Дешан, който ще напусне поста си след края на Мондиала.

„Напомнихме на всички, че Франция не просто играе добър футбол. Всеки, който излезе да воюва срещу нас, трябва да очаква това“, добавиха от лагера на „петлите“.

„Разполагаме с много качество в отбора и това ни позволява да мечтаем. Винаги съм казвал, че силните тимове са тези, които печелят“, добави голямата звезда на французите Килиан Мбапе.

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