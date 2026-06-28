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Пожар горя в столичния квартал “Лозенец”, двама души са пострадали

Алекс Христов от Алекс Христов
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пожар горя столичния квартал ldquoлозенецrdquo двама души пострадали
Снимка: БГНЕС/Архив
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Пожар горя в къща на ул. “Люботрън” в столичния квартал “Лозенец”, двама души пострадали.

Сигналът е подаден в 05:47 часа в столична дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”. На място са изпратени 3 пожарни автомобила и една линейка с общо 15 служители от пожарната.

При пристигане екипите установили, че гори изоставена 3-етажна къща с дървена конструкция, като вътрешното стълбище също е дървено и е изгоряло.

При пожара са пострадали двама души, които са вдишали газове и са получили леки изгаряния. Те са били транспортирани от екипи на ЦСМП до УМБАЛСМ “Пирогов”.

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