Пожар горя в столичния квартал “Лозенец”, двама души са пострадали

Пожар горя в къща на ул. “Люботрън” в столичния квартал “Лозенец”, двама души пострадали.

Сигналът е подаден в 05:47 часа в столична дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”. На място са изпратени 3 пожарни автомобила и една линейка с общо 15 служители от пожарната.

При пристигане екипите установили, че гори изоставена 3-етажна къща с дървена конструкция, като вътрешното стълбище също е дървено и е изгоряло.

При пожара са пострадали двама души, които са вдишали газове и са получили леки изгаряния. Те са били транспортирани от екипи на ЦСМП до УМБАЛСМ “Пирогов”.