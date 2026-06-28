България се измъкна от капана на Украйна в Лигата на нациите

Българският национален отбор волейбол за мъже подхвана нова положителна серия в Лигата на нациите. Действащите световни вицешампиони сразиха Украйна с 3:1 (25:20, 18:25, 25:23, 25:17) в своята четвърта среща от втората седмица в Група 6, изиграна в "Стожице Арена", Любляна.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини срещна трудности в голяма част от мача, но прояви характер, особено в третия и четвъртия гейм, като в последния направи обрат, за да откаже състава, воден от Раул Лозано. По този начин българите стопираха похода на украинците от три поредни верни хода в турнира.

България има 5 победи и 3 поражения и заема осма позиция в ранглистата на FIVB. Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим е с 274.11 точки в актива си. Украинските национали са на 12-а позиция с 245.50 точки.

Следващият мач за България ще бъде на 15 юли, когато ще срещне Полша в Чикаго, докато Украйна ще спори с Иран в Белград.

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Добрата игра на блок и мощните атаки от двете страни дадоха предпоставки за поделено надмощие в откриващия гейм. Въпросното статукво продължи до 17:17. Тогава Александър и Симеон Николови, Денислав Бърдаров и Аспарух Аспарувох пробиха украинското посрещане, за да могат символичните домакини да спечелят частта с 25:20.

Сценарият от началото на първия гейм се повтори и на старта на втория, този път при 6:6. Постепенно украинският сервис влезе в действие и българското посрещане трудно удържаше, което доведе до разлика от 4 точки в полза на символичните гости. Проблясъците на българите в атака не бяха достатъчни за по-сериозен щурм, а украинците действаха добре и на блок, за да увеличат своята преднина и да приключат частта с 25:18.

Мощните атаки и добрите изпълнения на начален удар поставиха равенството на таблото и на старта на третия гейм. Симеон Николов и Аспарухов намериха верния ритъм на начален удар, създавайки главоболия на украинското посрещане за аванс от 4 точки на „лъвовете“. Украинският отбор не бе готов да се предаде и се върна в играта при 23:24, но Аспарухов имаше последната дума и с последната точка изведе „трикольорите“ с 2:1 в общия резултат.

Традицията не се промени и в началото на четвъртата част. Няколко бомбени сервиса от страна на символичните гости доведоха до разлика от 3 точки. Няколко добри разигравания и рецитал в атака на Александър Николов предоставиха възможността на българския тим не само да обърне хода на събитията, но и да се отскубне с 6 точки. Добрите решения, взети в атака от украинците, позволиха разликата да падне до 3 точки. Действащите световни вицешампиони заложиха на началния удар и това се оказа печелившата формула, тъй като сложиха край на интригата с 25:17.

И този път Александър Николов нямаше спиране, отчитайки се със солидните 26 точки за българите. Денислав Бърдаров го последва с 16, Аспарух Аспарухов заби 14.

Димитро Янчук отговори за украинците с 20 точки. Олег Плотницкий добави 16, Васил Тупчий приключи с 11.