БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България се измъкна от капана на Украйна в Лигата на нациите
Чете се за: 03:47 мин.
Почти 30° тази нощ в Германия: Спряха трамваите в...
Чете се за: 01:45 мин.
Трагедията във Венецуела: Всеки спасен човешки живот е чудо
Чете се за: 03:25 мин.
Цените на едро на основни храни, плодове и зеленчуци...
Чете се за: 03:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България се измъкна от капана на Украйна в Лигата на нациите

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
Спорт
Запази

Световните вицешампиони записаха положителна серия в турнира. България има 5 победи и 3 поражения и заема осма позиция в ранглистата на FIVB. Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим е с 274.11 точки в актива си.

българия украйна лигата нациите 2520 1825 2523
Слушай новината

Българският национален отбор волейбол за мъже подхвана нова положителна серия в Лигата на нациите. Действащите световни вицешампиони сразиха Украйна с 3:1 (25:20, 18:25, 25:23, 25:17) в своята четвърта среща от втората седмица в Група 6, изиграна в "Стожице Арена", Любляна.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини срещна трудности в голяма част от мача, но прояви характер, особено в третия и четвъртия гейм, като в последния направи обрат, за да откаже състава, воден от Раул Лозано. По този начин българите стопираха похода на украинците от три поредни верни хода в турнира.

България има 5 победи и 3 поражения и заема осма позиция в ранглистата на FIVB. Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим е с 274.11 точки в актива си. Украинските национали са на 12-а позиция с 245.50 точки.

Следващият мач за България ще бъде на 15 юли, когато ще срещне Полша в Чикаго, докато Украйна ще спори с Иран в Белград.


Добрата игра на блок и мощните атаки от двете страни дадоха предпоставки за поделено надмощие в откриващия гейм. Въпросното статукво продължи до 17:17. Тогава Александър и Симеон Николови, Денислав Бърдаров и Аспарух Аспарувох пробиха украинското посрещане, за да могат символичните домакини да спечелят частта с 25:20.

Сценарият от началото на първия гейм се повтори и на старта на втория, този път при 6:6. Постепенно украинският сервис влезе в действие и българското посрещане трудно удържаше, което доведе до разлика от 4 точки в полза на символичните гости. Проблясъците на българите в атака не бяха достатъчни за по-сериозен щурм, а украинците действаха добре и на блок, за да увеличат своята преднина и да приключат частта с 25:18.

Мощните атаки и добрите изпълнения на начален удар поставиха равенството на таблото и на старта на третия гейм. Симеон Николов и Аспарухов намериха верния ритъм на начален удар, създавайки главоболия на украинското посрещане за аванс от 4 точки на „лъвовете“. Украинският отбор не бе готов да се предаде и се върна в играта при 23:24, но Аспарухов имаше последната дума и с последната точка изведе „трикольорите“ с 2:1 в общия резултат.

Традицията не се промени и в началото на четвъртата част. Няколко бомбени сервиса от страна на символичните гости доведоха до разлика от 3 точки. Няколко добри разигравания и рецитал в атака на Александър Николов предоставиха възможността на българския тим не само да обърне хода на събитията, но и да се отскубне с 6 точки. Добрите решения, взети в атака от украинците, позволиха разликата да падне до 3 точки. Действащите световни вицешампиони заложиха на началния удар и това се оказа печелившата формула, тъй като сложиха край на интригата с 25:17.

И този път Александър Николов нямаше спиране, отчитайки се със солидните 26 точки за българите. Денислав Бърдаров го последва с 16, Аспарух Аспарухов заби 14.

Димитро Янчук отговори за украинците с 20 точки. Олег Плотницкий добави 16, Васил Тупчий приключи с 11.

Свързани статии:

Джанлоренцо Бленджини: Не се отказахме, направихме го и сме щастливи
Джанлоренцо Бленджини: Не се отказахме, направихме го и сме щастливи
България има 5 победи и 3 поражения и заема осма позиция в...
Чете се за: 02:15 мин.
#Волейболна Лига на нациите за мъже 2026 #Национален отбор на Украйна по волейбол за мъже #Български национален отбор по волейбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на едното от тях продължава да поражда въпроси за причините
2
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на...
България срещу Гърция: Плажните цени в Крайморие и Офринио - къде почивката излиза по-евтино?
3
България срещу Гърция: Плажните цени в Крайморие и Офринио - къде...
Отново мазут по плажовете: Какво се излива в Черно море – анализ на пробите
4
Отново мазут по плажовете: Какво се излива в Черно море –...
Жълт код за горещо време – очакват се температури между 32° и 37°
5
Жълт код за горещо време – очакват се температури между...
Протест срещу бюджета в столицата
6
Протест срещу бюджета в столицата

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
5
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек автомобил край Мездра
6
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек...

Още от: Световен волейбол

Денислав Бърдаров: Получи се хубав мач, играхме като по учебник
Денислав Бърдаров: Получи се хубав мач, играхме като по учебник
Джанлоренцо Бленджини: Не се отказахме, направихме го и сме щастливи Джанлоренцо Бленджини: Не се отказахме, направихме го и сме щастливи
Чете се за: 02:15 мин.
България намери верните отговори в трилър срещу Канада България намери верните отговори в трилър срещу Канада
Чете се за: 05:10 мин.
България се изправя срещу Канада в търсене на втора победа във втората седмица на Лигата на нациите България се изправя срещу Канада в търсене на втора победа във втората седмица на Лигата на нациите
7767
Чете се за: 01:27 мин.
Италия прекъсна негативната си серия с победа над Бразилия в Лигата на нациите Италия прекъсна негативната си серия с победа над Бразилия в Лигата на нациите
Чете се за: 01:25 мин.
България се разходи по ръба на бръснача и претърпя разочарование България се разходи по ръба на бръснача и претърпя разочарование
Чете се за: 04:35 мин.

Водещи новини

Самолетна катастрофа във Франция: 11 души загинаха при обучение за скачане с парашут
Самолетна катастрофа във Франция: 11 души загинаха при обучение за...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Почти 30° тази нощ в Германия: Спряха трамваите в Лайпциг, след като жегата разтопи релсите Почти 30° тази нощ в Германия: Спряха трамваите в Лайпциг, след като жегата разтопи релсите
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Жегата настъпва: Синоптиците от НИМХ предупреждават за температури до 37° Жегата настъпва: Синоптиците от НИМХ предупреждават за температури до 37°
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
18-годишен шофьор е загинал при катастрофа в Смядово 18-годишен шофьор е загинал при катастрофа в Смядово
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Дете и баща му пострадаха при падане от атракционна люлка в Антоново
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
100 животни бяха спасени от голям пожар в стопански двор в...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Бойко Борисов с критика към бюджета на кабинета "Радев"
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Трагедията във Венецуела: Всеки спасен човешки живот е чудо
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ