Джанлоренцо Бленджини: Не се отказахме, направихме го и сме щастливи

Селекционерът на българския национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини поиска промяна в програмата заради краткото време за почивка и възстановяване на състезателите между мачовете в турнира. България победи Украйна с 3:1 във втората седмица на турнира Лигата на нациите в Любляна. „Трикольорите“ завършват седмицата с три победи от четири мача.

"Момчетата бяха невероятни, защото днес говорихме, че не трябва да се предаваме. След три двубоя от по пет гейм, за мен не е добре да играеш два мача с разлика от само 18 часа. Не сме първи и няма да сме последните, които го правим. Играчите искат да печелят, а да играем всеки срещу всеки е много лесно. Има друг проблем - контузиите на волейболистите. Всеки е важен, но имаме нужда от най-добрите играчи. Не знам какво и как да се направи, но трябва да се помисли за програмата. Мачът днес беше много важен за класирането в турнира и за ранглистата. Притеснен съм за контузиите на играчите. Може да си решиш цялото лято само с два мача. Трябва да хвърлим повече светлина върху това", каза.

"Представянето ни днес беше много добро. Украйна е много силен отбор, имат супериграчи с много силен начален удар. Целта ни беше да не се предаваме. Знаехме, че може да правим някои неща по-добре. Не се отказахме, направихме го и сме щастливи. Мислим за следващия двубой, който е в Чикаго след 2 седмици. Трябва да балансираме и да работим добре. Очаквам някои много важни мачове", добави той.

България има 5 победи и 3 поражения и заема осма позиция в ранглистата на FIVB. Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим е с 274.11 точки в актива си.