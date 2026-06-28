БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България се измъкна от капана на Украйна в Лигата на нациите
Чете се за: 03:47 мин.
Почти 30° тази нощ в Германия: Спряха трамваите в...
Чете се за: 01:45 мин.
Трагедията във Венецуела: Всеки спасен човешки живот е чудо
Чете се за: 03:25 мин.
Цените на едро на основни храни, плодове и зеленчуци...
Чете се за: 03:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Денислав Бърдаров: Получи се хубав мач, играхме като по учебник

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

България победи Украйна с 3:1 във втората седмица от турнира Лигата на нациите в Любляна и записа трети успех от четири мача

денислав бърдаров получи хубав мач играхме учебник
Слушай новината

Нападателят Денислав Бърдаров е щастлив от успеха на България над Украйна с 3:1 във втората седмица от турнира Лигата на нациите в Любляна.

Успехът дава шансове за класиране на финалите в Китай през юли. България има 5 победи и 3 поражения до момента, заемайки осмо място във временното класиране.

"Благодарен съм за шанса, който получих. Получи се хубав мач, играхме като по учебник", коментира Бърдаров.

"Украйна имат доста силен сервис. Направихме нещата по правилния начин и се поздравихме с успеха. Влизаме в много тежка седмица с доста силни съперници. Надявам се да се представим силно и да се класираме за финалите", добави националът.

Свързани статии:

Джанлоренцо Бленджини: Не се отказахме, направихме го и сме щастливи
Джанлоренцо Бленджини: Не се отказахме, направихме го и сме щастливи
България има 5 победи и 3 поражения и заема осма позиция в...
Чете се за: 02:15 мин.
България се измъкна от капана на Украйна в Лигата на нациите
България се измъкна от капана на Украйна в Лигата на нациите
Световните вицешампиони подхванаха положителна серия в турнира.
Чете се за: 03:50 мин.
# Денислав Бърдаров #Волейболна Лига на нациите за мъже 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на едното от тях продължава да поражда въпроси за причините
2
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на...
България срещу Гърция: Плажните цени в Крайморие и Офринио - къде почивката излиза по-евтино?
3
България срещу Гърция: Плажните цени в Крайморие и Офринио - къде...
Отново мазут по плажовете: Какво се излива в Черно море – анализ на пробите
4
Отново мазут по плажовете: Какво се излива в Черно море –...
Жълт код за горещо време – очакват се температури между 32° и 37°
5
Жълт код за горещо време – очакват се температури между...
Протест срещу бюджета в столицата
6
Протест срещу бюджета в столицата

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
5
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек автомобил край Мездра
6
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек...

Още от: Световен волейбол

Джанлоренцо Бленджини: Не се отказахме, направихме го и сме щастливи
Джанлоренцо Бленджини: Не се отказахме, направихме го и сме щастливи
България се измъкна от капана на Украйна в Лигата на нациите България се измъкна от капана на Украйна в Лигата на нациите
Чете се за: 03:47 мин.
България намери верните отговори в трилър срещу Канада България намери верните отговори в трилър срещу Канада
Чете се за: 05:10 мин.
България се изправя срещу Канада в търсене на втора победа във втората седмица на Лигата на нациите България се изправя срещу Канада в търсене на втора победа във втората седмица на Лигата на нациите
7767
Чете се за: 01:27 мин.
Италия прекъсна негативната си серия с победа над Бразилия в Лигата на нациите Италия прекъсна негативната си серия с победа над Бразилия в Лигата на нациите
Чете се за: 01:25 мин.
България се разходи по ръба на бръснача и претърпя разочарование България се разходи по ръба на бръснача и претърпя разочарование
Чете се за: 04:35 мин.

Водещи новини

Самолетна катастрофа във Франция: 11 души загинаха при обучение за скачане с парашут
Самолетна катастрофа във Франция: 11 души загинаха при обучение за...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Почти 30° тази нощ в Германия: Спряха трамваите в Лайпциг, след като жегата разтопи релсите Почти 30° тази нощ в Германия: Спряха трамваите в Лайпциг, след като жегата разтопи релсите
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Жегата настъпва: Синоптиците от НИМХ предупреждават за температури до 37° Жегата настъпва: Синоптиците от НИМХ предупреждават за температури до 37°
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
18-годишен шофьор е загинал при катастрофа в Смядово 18-годишен шофьор е загинал при катастрофа в Смядово
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Дете и баща му пострадаха при падане от атракционна люлка в Антоново
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
100 животни бяха спасени от голям пожар в стопански двор в...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Бойко Борисов с критика към бюджета на кабинета "Радев"
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Трагедията във Венецуела: Всеки спасен човешки живот е чудо
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ