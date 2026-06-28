Денислав Бърдаров: Получи се хубав мач, играхме като по учебник

Нападателят Денислав Бърдаров е щастлив от успеха на България над Украйна с 3:1 във втората седмица от турнира Лигата на нациите в Любляна.

Успехът дава шансове за класиране на финалите в Китай през юли. България има 5 победи и 3 поражения до момента, заемайки осмо място във временното класиране.

"Благодарен съм за шанса, който получих. Получи се хубав мач, играхме като по учебник", коментира Бърдаров.