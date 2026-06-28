Денислав Бърдаров: Получи се хубав мач, играхме като по учебник

България победи Украйна с 3:1 във втората седмица от турнира Лигата на нациите в Любляна и записа трети успех от четири мача
Нападателят Денислав Бърдаров е щастлив от успеха на България над Украйна с 3:1 във втората седмица от турнира Лигата на нациите в Любляна.
Успехът дава шансове за класиране на финалите в Китай през юли. България има 5 победи и 3 поражения до момента, заемайки осмо място във временното класиране.
"Благодарен съм за шанса, който получих. Получи се хубав мач, играхме като по учебник", коментира Бърдаров.
"Украйна имат доста силен сервис. Направихме нещата по правилния начин и се поздравихме с успеха. Влизаме в много тежка седмица с доста силни съперници. Надявам се да се представим силно и да се класираме за финалите", добави националът.