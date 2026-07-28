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Дунав Русе привлече диагонал

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Спорт
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Волейболистът ще играе през следващия сезон за русенския тим.

дунав русе привлече диагонал
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Дунав Русе продължава с работата по окомплектоването на състава. Русенци привлякоха Александър Шопов, обявиха официално съобщиха от волейболния клуб. Българинът игае за тима от следващия сезон в Суперволей.

Той играе на поста диагонал започва своя път във Волейболна академия „Стойчев-Казийски“. След това 21-годишният волейболист има два сезона австрийския Райфайзен Хартберг. През 2025/2026 пък 197-сантиметровият състезател е бил част от френския Шартр Волей.

Посрещаме едно младо и талантливо момче. Пожелаваме на Сашо здраве и много победи със синия екип“, написаха от русенския клуб за новото попълнение.

Дунав продължава активно да изгражда състава си за третия пореден сезон в елита на българския мъжки волейбол. До момента клубът се подсили и с 19-годишния латвийски национал Маркус Венсбергс, който играе като разпределител.

От русенския тим потвърдиха още, че либерото Симеон Добрев се завръща в отбора, а възможност за изява в представителния състав ще получи и 16-годишният централен блокировач Кан Добруджан.

На същата позиция клубът ще разчита за трета поредна година и на Любчо Янков. За капитана на Дунав Ангел Павлов кампанията през 2026/2027 ще бъде 18-а със синята фланелка, като той е близо до границата от 400 официални мача за русенския клуб.

#Национална волейболна лига 2026/2027 #Александър Шопов #ВК Дунав Русе

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