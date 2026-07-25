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България допусна обрат и загуби от домакина Гърция на Балканиадата по волейбол за девойки до 16 г.

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Спорт
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Последният мач на България е днес срещу Черна гора.

България допусна обрат и загуби от домакина Гърция на Балканиадата по волейбол за девойки до 16 г.
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Националният отбор на България по волейбол за девойки до 16 години допусна драматична загуба срещу домакина Гърция на Балканиадата с 2:3 (25:16, 23:25, 25:19, 20:25, 8:15).

Българките водеха с 2:1, но отстъпиха с 2:3. Поражението е второ за България след 1:3 от Турция в първия ден на турнира. След това българският тим спечели срещу Румъния с 3:0 и Сърбия с 3:1. Последният мач на България е в събота срещу Черна гора.

Най-резултатна бе Мария Бакова с 26 точки (9 аса), по 10 точки записаха Димана Цветкова (4 блокади) и Александра Занова (3 аса, 2 блокади). За съперника Емилия Григориаду се отчете с 19 точки (3 аса, 3 блокади), с 13 точки завърши Дафни Корнакиа (2 аса).

Турция и Гърция ще се борят за златните на Балканиадата в последния мач в късно тази вечер.

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