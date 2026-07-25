България допусна обрат и загуби от домакина Гърция на Балканиадата по волейбол за девойки до 16 г.

Националният отбор на България по волейбол за девойки до 16 години допусна драматична загуба срещу домакина Гърция на Балканиадата с 2:3 (25:16, 23:25, 25:19, 20:25, 8:15).

Българките водеха с 2:1, но отстъпиха с 2:3. Поражението е второ за България след 1:3 от Турция в първия ден на турнира. След това българският тим спечели срещу Румъния с 3:0 и Сърбия с 3:1. Последният мач на България е в събота срещу Черна гора.

Най-резултатна бе Мария Бакова с 26 точки (9 аса), по 10 точки записаха Димана Цветкова (4 блокади) и Александра Занова (3 аса, 2 блокади). За съперника Емилия Григориаду се отчете с 19 точки (3 аса, 3 блокади), с 13 точки завърши Дафни Корнакиа (2 аса).

Турция и Гърция ще се борят за златните на Балканиадата в последния мач в късно тази вечер.