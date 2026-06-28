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Дете и баща му пострадаха при падане от атракционна люлка в Антоново

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Те са настанени в болницата в Търговище и по първоначални данни няма опасност за живота им

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Снимка: БТА/Архив
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Дете и баща му са пострадали при падане от атракционна люлка в Антоново. Инцидентът е станал късно снощи по време на традиционния панаир в града. За случая потвърдиха кметът на Антоново Хайредин Мехмедов и от полицията в Търговище.

По първоначална информация пострадалият мъж е на 42 години, а детето – на 9 години. Гостували са на семейството си за панаирните дни, посочи кметът Мехмедов. По време на движение на съоръжението се е скъсала метална тръба, към която е закрепена двуместната седалка. Двамата са паднали от около 2 метра височина, няма други пострадали хора.

На място служители на пожарната служба в Антоново са помогнали на екипите на Спешна помощ за транспортирането на пострадалите, каза за директорът на РС ПБЗН Михаил Михайлов. Атракционът е прекратил работа.

Детето и баща му са настанени за лечение в болницата в Търговище. Мъжът има фрактура на ребра и е постъпил за лечение в хирургичното отделение. Детето е в Отделението по анестезиология, реанимация и интензивно лечение. По първоначални данни няма опасност за живота и на двамата.

По случая е образувано досъдебно производство, допълниха от ОД на МВР в Търговище.

#Антоново #падане от люлка #атракциони

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