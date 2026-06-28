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Никола Минчев: Този бюджет не показва реформи, а увеличава разходите за администрацията

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Чете се за: 06:27 мин.
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Евродепутатът от "Обнови Европа" смята, че държавата пропуска възможността да започне реални промени

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Евродепутатът Никола Минчев коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" проекта на държавния бюджет, политическата обстановка в страната и отношенията между управляващи и опозиция. Според него спорът около бюджета е напълно оправдан, но проблемът е в начина, по който се води политическият дебат в България.

"От спор по бюджета винаги има смисъл. Бюджетът е законопроектът, с който едно правителство реализира своите политики. Именно затова политическият спор по него е един от най-смислените разговори, които могат да се водят. Проблемът в България е, че политическият разговор е сведен на много ниско ниво – фокусът се измества от политиките към личните нападки и комичните сблъсъци", каза той.

Минчев не се съгласи с тезата, че настоящият бюджет може да бъде оправдан единствено с това, че е приет в средата на годината:

"Дори и да приемем, че това е преходен бюджет, той трябва да загатва за реформите, които управляващите възнамеряват да направят. Такова нещо не виждаме. Ако говорим за реформа в държавната администрация, която от години е признат проблем, то в този бюджет разходите за администрацията се увеличават с милиард и половина. Това не е заявка за реформа – точно обратното."

По думите му държавата има нужда от постепенно оптимизиране на администрацията, особено на фона на намаляващото население. На въпрос защо критиките на ПП-ДБ към бюджета съвпадат с тези на ГЕРБ, Минчев отбеляза, че и двете формации са в опозиция:

"И ГЕРБ, и ние сме в позицията на опозиция. Напълно естествено е да критикуваме законодателните предложения и политиките на управляващите. Коалирането е на власт, а не в опозиция. Това не означава, че имаме обща политическа линия."

Според него истинският тест за управляващите предстои при реформата в съдебната система:

"Ще бъде много интересно да видим как "Прогресивна България" ще обясни, ако реши да разгражда модела ГЕРБ – ДПС с подкрепата именно на ГЕРБ и ДПС. Да разрушаваш зависимости, изграждани с години, със съдействието на хората, които са ги създали, е трудно обяснимо."

Минчев призна, че предишните управления също не са успели да реализират всички необходими реформи, но подчерта, че настоящото мнозинство разполага с далеч по-големи възможности:

"Настоящото правителство е първото от години, което има дълъг хоризонт на управление и ясно парламентарно мнозинство. Това е огромен комфорт, но и огромна отговорност. Ние никога не сме разполагали с подобна парламентарна подкрепа. Тя дава възможност да се правят тежки реформи и именно това обществото очаква."

Евродепутатът коментира и започналата процедура по свръхдефицит на Европейската комисия срещу България:

"Не става въпрос за това, че досега сме нарушавали правилото за 3% дефицит. До момента България успяваше да покрива критериите, включително след допустимите корекции за разходите за отбрана. Проблемът е, че Европейската комисия вече вижда системен риск – разходите трайно изпреварват приходите. Именно това налага реформите."

По думите му, ако настоящата бюджетна политика бъде запазена, излизането от процедурата няма да стане бързо:

"Правителството предлага бюджет с дефицит от 5,7%, без сериозни структурни реформи. Ако имаше мерки за ограничаване на неефективните разходи, процедурата можеше да приключи значително по-бързо. При сегашния подход обаче това няма да стане в рамките на една-две години."

Минчев отправи критики и към външнополитическите позиции на премиера Румен Радев:

"Изглежда, че той се опитва да говори различно пред различните аудитории – едно в България и друго в Брюксел. Това поставя нашите европейски партньори в ситуация да се питат коя всъщност е истинската позиция на България. Подобна стратегия не е полезна за страната."

По думите му евентуално българско вето върху нов пакет европейски санкции би било "много лош сигнал":

"Ако България започне да заема мястото, което досега заемаше Виктор Орбан, това ще ни постави в една много неприятна група държави в Европейския съюз."

Минчев коментира и появилите се информации, че Андрей Гюров може да бъде кандидат за президент:

"Не става дума за дистанциране от Андрей Гюров. Аз го познавам още от работата ни в Народното събрание и смятам, че е човек с безспорни качества. Просто към момента няма взето решение, няма инициативен комитет и няма какво да бъде официално обявявано."

Той допълни, че президентската институция трябва да изпълнява ролята на балансьор:

"На "Дондуков" 2 трябва да има човек, който може да бъде сериозна институционална опозиция на изпълнителната власт. Това е здравословно за демокрацията. Концентрацията на прекалено много власт на едно място никога не е добра за държавата."

Евродепутатът каза още, че очаква по-активна позиция от президентската институция по ключови теми. Според него именно предстоящата президентска кампания ще бъде следващият голям политически сблъсък, който ще определя дневния ред през следващите месеци.

Вижте целия разговор във видеото

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