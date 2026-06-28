Светлинно шоу в небето над Видин

В сцена на впечатляваща въздушна хореография се превърна небето над емблематичната крепост "Баба Вида". Събитието е акцент във фестивала The River, който се провежда във Видин.

Картини от историята на крайдунавския град бяха представени чрез светлинни ефекти върху самата крепостна стена. За първи път към мултимедийния спектакъл беше добавено и шоу с дронове. Фестивалът, който продължава и днес, съчетава съвременни визуални изкуства, технологични атракции, театър, българско кино и прояви за цялото семейство. Така Видин посреща Международния ден на река Дунав.