Светлинно шоу в небето над Видин

В сцена на впечатляваща въздушна хореография се превърна небето над емблематичната крепост "Баба Вида". Събитието е акцент във фестивала The River, който се провежда във Видин.
Картини от историята на крайдунавския град бяха представени чрез светлинни ефекти върху самата крепостна стена. За първи път към мултимедийния спектакъл беше добавено и шоу с дронове. Фестивалът, който продължава и днес, съчетава съвременни визуални изкуства, технологични атракции, театър, българско кино и прояви за цялото семейство. Така Видин посреща Международния ден на река Дунав.
Саня Копола: "Интересно е за големи. Интересно е и за малки деца. Може би ще се поинтересуват малко повече от историята."
Борислава Борисова, зам.-кмет на Община Видин: "От година на година се опитваме да надграждаме събитията на всички фестивали, за да е по-атрактивно и по-интересно за посетителите. Затова тази година включваме и дрон шоу. Фестивалът с годините се превърна и като емблема на Видин и не случайно се провежда тук на крепостта "Баба Вида", емблемата за Видин, както и на река Дунав. Посланието на фестивала е – Видин, град с над 2-хилядолетна история се преплита с новите технологии, технологиите на 21 век и елате, посетете старопрестолния Видин. Той има какво да ви покаже."