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Внимание опасна жега! За какво трябва да внимават шофьорите на път

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора , Репортер: Теодор Стамболиев
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Чете се за: 02:40 мин.
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Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Горещото време идва и у нас. В 14 области от страната за днес важи жълт код за опасно горещо време. Очаква се термометрите да достигнат 37 градуса. Прегрял двигател, спукана гума или неизправен климатик са сред най-честите проблеми, с които шофьорите се сблъскват през лятото.

Преди да тръгнем на дълъг път, освен багажа е добре да подготвим и автомобила. А според специалистите най-важните проверки започват още под капака.

Румен Дунев – автоексперт: "За да може да стигнем дотам, където сме тръгнали без да се разваля почивката на цялото семейство, основните неща, които трябва да прегледат са - На първо място се проверява нивото на маслото в двигателя с масломерната щека, ако автомобилът е по-нов през дисплея. Нивото на охладителната течност, спирачна течност - тя се сменя на всеки 2 години и да заредим течността на чистачките до горе."

Внимание трябва да обърнем и на гумите. Тяхното състояние е сред основните неща, които специалистите проверяват преди дълго пътуване.

Румен Дунев – автоексперт: "Налягането на гумите, то е написано на вратата на автомобила. Когато това се провери и налягането е точно така както е препоръчано от автомобила избягаме от възможност да се спука гумата."

И още съвети.

Румен Дунев – автоексперт: "Има вече продукти, които като се долеят в охладителната течност, температурата на двигателя спада до 17 градуса и гарантира, че двигателят няма да прегрее. Хубаво е резервната гума да не е най-отдолу в багажа, а на удобно място."

Мартин Кьосев – автомонтьор: "Хубаво е да се погледне климатика, климатичната система прави конденз и е хубаво, когато се спре колата да се остави да се охлади."

Има леко повишение и на тази услуга.

Румен Дунев – автоексперт: "Сравнение с миналата година повишението на цените е между 7-10%, за такъв общ преглед, който да се прегледа автомобила преди пътуване е между 10-20 евро."

И още нещо, в багажника на автомобила си задължителните трябва да имаме - аптечка за първа помощ, обезопасителен триъгълник, пожарогасител и светлоотразителна жилетка.

#опасна жега #подготовка на автомобили #Румен Дунев

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