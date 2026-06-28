Нови студентски протести организират в Сърбия с призив за предсрочни парламентарни избори

Нови студентски протести се организират днес в Сърбия с призив за предсрочни парламентарни избори. Вчера президентът Александър Вучич обяви, че ще подаде оставка, без да уточни кога.

На митинг на управляващата Сръбска прогресивна партия в Белград, Вучич обяви листата, с която ще се явят коалиционните партньори, но не каза кога ще са изборите.

Към привържениците на управляващата партия в Сърбия се присъединиха два хуманоидни робота, които носят традиционните сръбски имена - Милутин и Драгутин. Сръбският президент е изправен пред масови протести в последните две години.