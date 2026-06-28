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Нови студентски протести организират в Сърбия с призив за предсрочни парламентарни избори

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Вчера президентът Александър Вучич обяви, че ще подаде оставка

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Нови студентски протести се организират днес в Сърбия с призив за предсрочни парламентарни избори. Вчера президентът Александър Вучич обяви, че ще подаде оставка, без да уточни кога.

На митинг на управляващата Сръбска прогресивна партия в Белград, Вучич обяви листата, с която ще се явят коалиционните партньори, но не каза кога ще са изборите.

Към привържениците на управляващата партия в Сърбия се присъединиха два хуманоидни робота, които носят традиционните сръбски имена - Милутин и Драгутин. Сръбският президент е изправен пред масови протести в последните две години.

Александър Вучич, президент на Сърбия: "Ще подам оставка през следващите няколко седмици. Казах на ръководството на Сръбската прогресивна партия, че на предстоящите избори ще помогна да спечелим доверието на народа за следващите четири години."

#протести в Сърбия #Александър Вучич

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