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Слънчева и гореща неделя с температури до 37°

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Неделният ден ще бъде слънчев. Ще духа слаб, в източните райони – до умерен вятър от изток-североизток. Очаква се горещо време с максимални температури между 32° и 37°. За 14 области в страната е обявен жълт код за високи температури. В някои райони и минималните температури ще останат около и над 20 градуса.

По Черноморието ще бъде слънчево, с до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 28° и 30°, температурата на морската вода – 25–26°, а вълнението на морето – 1–2 бала.

В планините също ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се развие незначителна купеста облачност. Ще духа умерен, а по билата – временно силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 28°, а на 2000 метра – около 17°.

В много райони на Западна и Северна Европа, както и на места в Централна Европа, утре ще превали и прегърми. В западната част на континента и над Пиренеите от северозапад ще нахлува по-хладен въздух. По-топли въздушни маси ще се пренасят от юг към Апенините, Централна и Северна Европа, където температурите ще бъдат значително над обичайните за периода.

На Балканите затоплянето ще продължи. В много райони ще бъде по-топло от характерното за края на месеца. Времето ще остане предимно слънчево, а в Южна Гърция – и ветровито.

У нас и в понеделник ще бъде слънчево. В следобедните часове над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°.

Във вторник следобед над Западна България, а в сряда – и над североизточните райони, ще превали краткотраен дъжд. Главно в планините ще има и гръмотевици. Във вторник температурите ще се повишат с още 1–2 градуса, а в сряда ще започнат постепенно да се понижават.

В четвъртък на много места се очакват краткотрайни валежи и гръмотевични бури, като са възможни и градушки.

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