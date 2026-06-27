Контролът на храните в ЕС: Как се проверяват стоките, влизащи от трети страни?

Важният въпрос - какво е качеството на храните, които консумираме. Как се осъществява контролът на влизащите в Европейския съюз храни от трети страни? И има ли опасност за трапезата ни след подписването на сделката Меркосур?

Милиони контейнери пристигат на пристанището в Антверпен от редица държави - като този банан от Еквадор, който ще стигне и до София. Как се правят проверките на храните, екипът на "По света и у нас" провери в лабораторията.

Стефан ван Дон, независим одитор по храната, ветеринар: "Това е контейнер с пилешко месо от Бразилия. Тук вземаме проби за лабораторията. В случая ще проверим дали съдържа антибиотици."

Стефан ван Дон, независим одитор по храната, ветеринар: "Проверката е в три стъпки. Документална, след това се идентифицира дали стоката е сертифицирана по европейските изисквания и накрая - физическа проверка, взимане на проби и пращане в лаборатория."

Понякога се случва да има разминавания между декларираното в документите и съдържанието на контейнерите. Намират се и наркотици.

Стефан ван Дон, независим одитор по храната, ветеринар: "Мисля , че последно беше кокаин, информираме властите и митницата, за да предпазим останалите стоки и съответно да унищожат наркотиците."

Всяка една хранителна стока, която влиза в ЕС и съответно в България - минава през проверка от ЕК.

Клеър Бъри, зам.-ген. дир. в ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“, ЕК: " Много се говори за храната, която влиза от трети страни, особено сега след споразумението с Меркосур. Хората могат да бъдат сигурни, че това, което консумират е контролирано. Сигурна съм, че и България извършва такъв контрол на границата, за да сме сигурни, че храната е безопасна, ако не е, тя НЕ влиза в Европейския съюз."

У нас проверките се правят от Агенцията по храните.