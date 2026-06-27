БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обвиненият за катастрофата с две загинали деца край...
Чете се за: 02:40 мин.
Бившата полицайка Симона Радева влезе зад решетките на...
Чете се за: 01:20 мин.
Част от американските военни самолети отлетяха от...
Чете се за: 01:17 мин.
Техническа грешка увеличи заплатите на шефовете на...
Чете се за: 05:22 мин.
В разгара на летните отпуски – какво трябва да...
Чете се за: 02:30 мин.
Прокуратурата възложи цялостна проверка на пътя, където...
Чете се за: 02:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бившия шеф на енергийния холдинг: Заплатите на шефовете в държавните дружества скочиха заради ръста на минималната работна заплата

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Заплатите на директорите и членовете на управителните съвети и бордове на държавните дружества са се увеличили заради ръста на минималната работна заплата. Това обяви в предаването "Говори сега" бившият вече директор на Българския енергиен холдинг (БЕХ) Валентин Николов. По думите му, в управляваната от него компания не са взимани неправомерно високи заплати.

"Заплатите в държавните предприятия се определят на базата на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. Най-високата заплата в БЕХ, взимах аз като изпълнителен директор. Не знам дали е била по-висока от тази на президента, но може да сметнете, тя се получаваше като шест минимални работни заплати", обясни Николов.

По думите му, именно ръстът на минималната заплата през последните години е увеличила и заплатите на ръководителите на държавните предприятия. Проверка в правилника показва, че шест минимални месечни заплати е максималният размер на заплатите в дружествата. Така при заплата от 620,20 евро в момента, възнаграждението би трябвало да е до 3721,20 евро.

Въпросът с размера на заплатите на шефовете на държавните дружества беше повдигнат от финансовото министерство. В новия бюджет е заложен таван за заплатите - до размера на заплатата на президента, която в момента възлиза на 8472 евро.

Николов коментира и предоговарянето на договора с "Боташ" за транзит през турската газопреносна система. По думите му, той може да е изгоден само ако цената на природния газ е много висока, а в момента тя не е на подобни нива.

"Турция е много важен партньор за нас. Имаме много общи интереси. В пакета за предоговаряне може да се включат допълнителни проекти. Например, Турция има интерес да участва в проучването и търсенето на природен газ в Черно море. Проект, в който ние също искаме да участваме е и преноса на ток от Азербайджан през Турция за Италия", обясни Николов.

Той допълни и че скоро Анкара може да се наложи да ни помогне при балансирането на енергийната ни система след затварянето на въглищните централи.

Николов коментира и изваждането от Българския енергиен холдинг на "Мини Марица изток" и "ТЕЦ Марица изток 2". Според него това няма да стане бързо, защото е необходимо преди това да бъде направен план за оздравяване на дружествата. Той обясни, че първоначално от Европейската комисия са искали да извадят от БЕХ - "Булгартрансгаз" и Електроенергийният системен оператор.

"Успяхме да спасим "Булгартрансгаз" от приватизация, имаше европейски интереси, както и интереси от Русия за придобиване на дружеството", каза още Николов.

Той коментира и строителството на новите два блока в АЕЦ "Козлодуй" като обясни, че при тях има забавяне и процесът трябва да се ускори.

#енергиен холдинг #заплата #Валентин Николов #БЕХ #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
2
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...
След ремонт за 2 милиона лева: Път в кърджалийско остава опасен за преминаване
3
След ремонт за 2 милиона лева: Път в кърджалийско остава опасен за...
Ново силно земетресение разтърси северното крайбрежие на Венецуела
4
Ново силно земетресение разтърси северното крайбрежие на Венецуела
България се изправя срещу Канада в търсене на втора победа във втората седмица на Лигата на нациите
5
България се изправя срещу Канада в търсене на втора победа във...
„БНТ Представя“ филм за футболната легенда Димитър Пенев
6
„БНТ Представя“ филм за футболната легенда Димитър Пенев

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
4
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
5
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: Политика

Калоян Иванов, ДСБ: Бюджетът не е реформаторски
Калоян Иванов, ДСБ: Бюджетът не е реформаторски
Цончо Ганев: България влиза в дългова криза Цончо Ганев: България влиза в дългова криза
Чете се за: 01:47 мин.
Пламен Абровски: В бюджета са предвидени 170 млн. евро за земеделските производители по т. нар. иранска помощ Пламен Абровски: В бюджета са предвидени 170 млн. евро за земеделските производители по т. нар. иранска помощ
Чете се за: 04:15 мин.
Техническа грешка увеличи заплатите на шефовете на енергийни регулатори с до 2000 евро Техническа грешка увеличи заплатите на шефовете на енергийни регулатори с до 2000 евро
Чете се за: 05:22 мин.
Гълъб Донев: Бюджет 2026 е бюджет на реалността, а истинските ни политики ще се видят през 2027 г. Гълъб Донев: Бюджет 2026 е бюджет на реалността, а истинските ни политики ще се видят през 2027 г.
Чете се за: 08:22 мин.
Владислав Горанов, ГЕРБ: Очаквахме по-амбициозен бюджет, а не констатация, че се продължава наследеното Владислав Горанов, ГЕРБ: Очаквахме по-амбициозен бюджет, а не констатация, че се продължава наследеното
Чете се за: 08:05 мин.

Водещи новини

Протест срещу бюджета в столицата
Протест срещу бюджета в столицата
Чете се за: 00:35 мин.
Общество
Жълт код за опасни горещини в 14 области на страната - температури до 37 Жълт код за опасни горещини в 14 области на страната - температури до 37
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Обстановката във Венецуела - властите ограничиха достъпа до щата Ла Гуайра Обстановката във Венецуела - властите ограничиха достъпа до щата Ла Гуайра
Чете се за: 02:07 мин.
Латинска Америка
Бившата полицайка Симона Радева влезе зад решетките на Сливенския затвор Бившата полицайка Симона Радева влезе зад решетките на Сливенския затвор
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Техническа грешка увеличи заплатите на шефовете на енергийни...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
След акцията край Слънчев бряг: Разследването трябва да установи...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Генералният директор на БНТ Милена Милотинова получи плакет от ORF...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Кюстендил посреща хиляди гости за традиционния Празник на черешата...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ