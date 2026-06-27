Бившия шеф на енергийния холдинг: Заплатите на шефовете в държавните дружества скочиха заради ръста на минималната работна заплата

Заплатите на директорите и членовете на управителните съвети и бордове на държавните дружества са се увеличили заради ръста на минималната работна заплата. Това обяви в предаването "Говори сега" бившият вече директор на Българския енергиен холдинг (БЕХ) Валентин Николов. По думите му, в управляваната от него компания не са взимани неправомерно високи заплати.

"Заплатите в държавните предприятия се определят на базата на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. Най-високата заплата в БЕХ, взимах аз като изпълнителен директор. Не знам дали е била по-висока от тази на президента, но може да сметнете, тя се получаваше като шест минимални работни заплати", обясни Николов.

По думите му, именно ръстът на минималната заплата през последните години е увеличила и заплатите на ръководителите на държавните предприятия. Проверка в правилника показва, че шест минимални месечни заплати е максималният размер на заплатите в дружествата. Така при заплата от 620,20 евро в момента, възнаграждението би трябвало да е до 3721,20 евро.

Въпросът с размера на заплатите на шефовете на държавните дружества беше повдигнат от финансовото министерство. В новия бюджет е заложен таван за заплатите - до размера на заплатата на президента, която в момента възлиза на 8472 евро.

Николов коментира и предоговарянето на договора с "Боташ" за транзит през турската газопреносна система. По думите му, той може да е изгоден само ако цената на природния газ е много висока, а в момента тя не е на подобни нива.

"Турция е много важен партньор за нас. Имаме много общи интереси. В пакета за предоговаряне може да се включат допълнителни проекти. Например, Турция има интерес да участва в проучването и търсенето на природен газ в Черно море. Проект, в който ние също искаме да участваме е и преноса на ток от Азербайджан през Турция за Италия", обясни Николов.

Той допълни и че скоро Анкара може да се наложи да ни помогне при балансирането на енергийната ни система след затварянето на въглищните централи.

Николов коментира и изваждането от Българския енергиен холдинг на "Мини Марица изток" и "ТЕЦ Марица изток 2". Според него това няма да стане бързо, защото е необходимо преди това да бъде направен план за оздравяване на дружествата. Той обясни, че първоначално от Европейската комисия са искали да извадят от БЕХ - "Булгартрансгаз" и Електроенергийният системен оператор.

"Успяхме да спасим "Булгартрансгаз" от приватизация, имаше европейски интереси, както и интереси от Русия за придобиване на дружеството", каза още Николов.

Той коментира и строителството на новите два блока в АЕЦ "Козлодуй" като обясни, че при тях има забавяне и процесът трябва да се ускори.