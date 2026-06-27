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Калоян Иванов, ДСБ: Бюджетът не е реформаторски

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Бюджетът, предложен от служебното правителство на Димитър Главчев, не съдържа реформи и представлява по-скоро продължение и надграждане на досегашния модел. Това коментира в „Говори сега“ депутатът ДСБ Калоян Иванов. По думите му основният проблем не е в приходната част, а в разходите, включително капиталовите и авансовите плащания.

Депутатът Калоян Иванов коментира предложения бюджет и заложените параметри, като посочи, че документът не съдържа реални реформи.

Той определи първите си впечатления като критични и заяви, че липсва ясно реформаторска посока.

„Това, което прави впечатление на първо четене е, че самия бюджет няма нищо реформаторско и нищо смело в него. И на мен по-скоро ми прилича като... не е промяна борбата с това, което е било преди, с модела отпреди, но прилича ми по-скоро с усъвършенстването на този модел.“

Иванов акцентира върху структурата на капиталовите разходи и постави въпроси за тяхното разпределение и изпълнение в рамките на оставащата година.

По думите му значителна част от средствата са свързани с проекти, които трудно могат да бъдат изпълнени в краткия оставащ срок до края на годината.

„Съгласете се, че за 6 месеца оставащи през годината е много трудно да се разходят тези средства. Трудно биха били ангажирани работници и фирми, които да ги разходят, освен ако не бъдат раздавани авансово.“

По думите му в така предложения бюджет не се предлагат реформи. Според него основният проблем на бюджета не е в приходите, а в структурата на разходите.

„Проблемът на бюджета не е в приходната му част. Приходите даже показват повишения спрямо миналата година. Проблемът е в разходите.“

Вижте целия разговор с Калоян Иванов във видеото.

#Калоян Иванов #ДСБ

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