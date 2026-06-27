След жегите - гръмотевични бури отложиха полети в Лондон

Близо 800 полета имат закъснения на лондонските международни летища "Хийтроу" и "Гетуик", заради гръмотевични бури.

Някои от полетите са отложени с 11 часа. Британската служба по контрол на въздушния трафик предупреди, че закъсненията се очаква да продължат през целия ден.

По данни на европейската авиационна агенция Евроконтрол най-сериозните са гръмотевични бури във въздушното пространство над Ламанша.

Летища в други краища на Великобритания не са засегнати.

Синоптици предупреждават за бурите в югоизточна Англия, които се разразиха през нощта след рекордни жеги и най-високата юнска температура, измервана там – 37.3 градуса.



