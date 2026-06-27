Министър Керязов приветства участниците в Държавното първенство по скокове на батут

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откри Държавното първенство в олимпийската дисциплина индивидуален батут, което се провежда в Ямбол от 26 до 28 юни. Програмата включва още дисциплините синхрон и смесен синхрон при възрастовите групи 11–12 години и жени/мъже.

„Някои от вас ще станат шампиони и ще печелят медали, но по-важното е, че сте избрали спорта, защото той изгражда характер. Характер, който ще ви бъде необходим независимо в коя сфера решите да се реализирате. Наша важна задача е да създаваме условия, за да има къде да тренирате и да се подготвяте, защото ако имаме здрави деца, имаме и силна България", каза министър Керязов. Той благодари и на родителите на българските спортиси за неизменната подкрепа, която им оказват.

Състезанието се провежда в напълно реновираната спортна зала „Диана“, а министър Керязов сподели, че се връща отново у дома.

„Спортна зала „Диана“ беше моят втори дом, когато бях дете. Прекарал съм много часове тук като състезател по спортна акробатика. Именно тук разбрах нещо много важно. Освен талант са необходими труд и дисциплина, за да се постигат резултати. Благодаря на кмета Валентин Ревански за всичко, което прави за спорта в града. Виждаме в какво се е превърнала тази зала Гордея се, че и аз съм бил част от този екип", добави Керяозов.

Министърът поздрави и председателя на Българската федерация по скокове на батут Стоян Димитров, който показва как трябва да се работи в една федерация и как се организират първенства.

На церемонията по откриването присъстваха кметът на Ямбол Валентин Ревански, народните представители Иван Димитров, Стоян Петков и Ивайло Христов, както и председателят на Българската федерация по скокове на батут Стоян Димитров.