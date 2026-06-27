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За по-красив град: Герои от приказки украсяват сградите в столичния квартал "Гео Милев"

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
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Снимка: БНТ
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Приказни сцени оживяват върху фасадите на две жилищни сгради в столичния квартал "Гео Милев". Графити-артисти ще преобразят сивите стени в цветни детски истории. Инициативата е на фондация "Гласът на улицата" и се провежда днес и утре.

На улица "Хубавка" вече започна оцветяването на двата нови стенописа. До сега те бяха само скици. Стенописите ще бъдат изцяло на детска тематика. Единият ще пресъздава сцени от любими приказки, като Хензел и Гретел, Червената шапчица и Пиноко, а другият ще бъде посветен на българските традиции и обичаи като на него ще има момче и момиче в народни носи.

Трима художници ще превърнат тези идеи в реалност. На място дойдоха и деца със своите родители, за да гледат процеса. Целта на проекта е да внесе цвят и настроение в квартала и да облагороди междублоковите пространства.

Борис Христов – графити артист: "Първо си правим скица вкъщи, която да отговаря на пропорциите на стената, взимаме подходящите цветове, тук разчертаваме и оттам започваме да пълним с цветовете и да оформяме самите рисунки."

Николет Галутцова – Фондация "Гласът на улицата": "Нашата инициатива е повече към тясно облагородяване на кварталните площи. Тоест правим го за обществото, в кварталите. Понеже ние вярваме, че рисунките настина сплотяват хората и дори този ивент днес, според мен, ще го докаже. Ще дойдат деца, ще се забавляват, ще видят културата."

Рисуването на стенописите ще продължи днес и утре.

#стенописи #"Гео Милев" #междублокови пространства #рисуване #облагородяване

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