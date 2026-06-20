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Преговорите с "Боташ" ще приключат до месец - два, съобщи енергийният министър

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До месец - два ще приключат преговорите с Турция по договора с "Боташ". Това съобщи в предаването "Говори сега" по БНТ министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя изрази надежда, че транспортните такси за пренос на газ по договора е възможно да бъдат променени на базата на нов меморандум за енергийно сътрудничество.

Ива Петрова, министър на енергетиката: "Водят се експертни разговори. Има работни групи, които в момента работят по тази тема.

БНТ: Да очакваме ли реално намаление на таксата, така че този газ през "Боташ" да стане конкурентоспособен на европейския пазар?

- Искрено се надявам в най-скоро време да имаме и такива резултати.

- Колко скоро? Какъв е срокът, който си поставяте?

- Месец - до два.

- С намаляване на таксите за пренос на газ от "Боташ"?

- С цялостно предоговаряне на договора и на параметрите му в контекста на новите пазарни условия."

Министър Петрова припомни при какви условия е сключен първонагално договорът с турската компания.

"Турция е стратегически партньор и се е доказала като надежден партньор за широкия регион през годините, така че наистина цялата картина, включително използването на газопреносната мрежа за доставки към широкия регион и в частност едно търговско споразумение, като това с "Боташ", представлява пакет от взаимноизгодни сътрудничества в региона. Нека се върнем малко назад в историята "Боташ". Споразумението беше сключено при коренно различни условия, когато бяха прекъснати доставките на руски газ за страната и когато нямаше възможност от друга входна точка да бъдат доставяни количества за България. Тоест това е споразумение, което изигра изключителна роля по отношение на гарантирането на сигурността на доставките. В момента виждаме, че пазарната среда се променя, променят се и условията, и е напълно нормално при една променяща се среда партньорите в търговско споразумение да седнат и да видят дали има нужда от промяна на параметрите и да намерят балансирано решение, съобразено с днешните условия, за едно взаимноизгодно сътрудничество. И този договор би трябвало при такива преговори да запази двете ключови ползи, които има за България.На първо място – гарантиране на сигурността на доставките, и на второ място – възможностите пред нашето газово дружество „Булгаргаз“, които създава този договор, включително и възможността то да се включи активно в развитието на регионалния пазар и съответно в оползотворяването на тези възможности, за които си говорихме преди малко."

Петрова отбеляза, че заявките за пренос на ток през България, са проекти изцяло в полза на българската страна. Тя коментира и възможността да изнасяме газ за Украйна - тема, обсъждана след посещението на турския външен министър Хакан Фидан у нас, както и при срещата на президентът Зеленски с българския премиер Радев.

"Аз бих поставила въпроса в по-широк контекст, тъй като знаете, че българската газопреносна мрежа е една от най-добре свързаните в региона. Изключително много се работи по отношение на повишаването на капацитетите със всички наши съседни страни. Големи инвестиции се правят и по вертикалните газови коридори, знаете Вертикалният газов коридор е приоритетна инициатива и по който активно работи „Булгартрансгаз“, така че нашата инфраструктура има огромен потенциал да бъде използвана за доставки от сигурни източници, които да заместят руските доставки, включително и в контекста на приетия регламент за отказ от руски доставки на природен газ, който започва поетапно да влиза в действие с пълно прекратяване към края на следващата година. Така че искрено се надявам, че България ще продължи да бъде надежден партньор и транзитьор на ресурси за широкия регион. Украйна, Молдова, както и с перспектива към Централна Европа – това не бива да забравяме.

БНТ: Тоест става въпрос за включване на турския газ към Вертикалния газов коридор, който започва от Гърция, минава през България и Румъния към Украйна и Молдова?

- Става въпрос за включване на възможността за вход от Турция също при осигуряването на доставките за широкия регион от сигурни източници.

- Каква ще бъде ползата за България обаче, ако направи тази услуга на Турция, увеличи капацитета си за износ към Украйна и Молдова и удовлетвори големите нужди на Украйна?

- Аз не знам защо така се представя, че това е услуга към Турция. Всъщност това е взаимноизгодно развитие на сътрудничеството по взаимноизгоден и взаимноползотворен начин, защото в крайна сметка българската инфраструктура ще бъде използвана за транзит на количества природен газ за региона. Тоест това е от взаимен интерес. Не е услуга към турската страна, а е взаимен интерес."

Вижте целия разговор във видеото

#договор с "Боташ" #Ива Петрова #енергийният министър #новини в Метрото

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