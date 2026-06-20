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Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров за президент

Милена Кирова от Милена Кирова
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Снимка: БТА

Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров за кандидат за президент. Това каза лидерът на ДСБ Атанас Атанасов в ефира на БНТ. Според Атанасов "Продължаваме промяната" и "Демократична България" трябва да застанат на втора линия и да подкрепят кандидатурата му.

Атанас Атанасов, председател на ДСБ: "Той ще бъде кандидат на себе си и на инициативния комитет, който ще го излъчи, а ние трябва да се мобилизираме да подкрепим тази кандидат-президентска двойка, за да може да е по-широко ветрилото, което да събере по-широка подкрепа. Не съм наясно дали Кандев ще бъде кандидат за вицепрезидент. Това е решение, което трябва да вземе Гюров и да го обяви."

#предстоящите президентски избори #Андрей Гюров #Инициативен комитет #президент

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