Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров за президент

Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров за кандидат за президент. Това каза лидерът на ДСБ Атанас Атанасов в ефира на БНТ. Според Атанасов "Продължаваме промяната" и "Демократична България" трябва да застанат на втора линия и да подкрепят кандидатурата му.

Атанас Атанасов, председател на ДСБ: "Той ще бъде кандидат на себе си и на инициативния комитет, който ще го излъчи, а ние трябва да се мобилизираме да подкрепим тази кандидат-президентска двойка, за да може да е по-широко ветрилото, което да събере по-широка подкрепа. Не съм наясно дали Кандев ще бъде кандидат за вицепрезидент. Това е решение, което трябва да вземе Гюров и да го обяви."