Футболният турнир в подкрепа на деца-бежанци събра десетки дипломати и спортни личности

Ежегодният футболен турнир в подкрепа на деца-бежанци, организиран от Дружеството за ООН в България обедини десетки дипломати и общественици. Надпреварата се провежда на базата в Бояна. Събитието е под надслов "Обединени можем".

Всички събрани средства са в подкрепа на деца в нужда с бежански статут. Датата е специално избрана в унисон със Световния ден на бежанците. Във футболната надпревара участие вземат представители на мисиите на Германия, Франция, Турция, Съединените щати, Великобритания и Украйна.

Събитието е подкрепено от популярни лица от спорта, след които световната ни звезда в сноуборда Тервел Замфиров. Инициативата иска да покаже, че въпреки различията и несигурността, обединението е възможно в помощ на тези, които наистина имат нужда.

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