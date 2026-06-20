21 сигнала за мазут на плажове по Южното Черноморие

Министърът на туризма Илин Димитров изиска незабавна информация от компетентните институции след множеството сигнали за мазут на няколко плажа по Южното Черноморие. За 24 часа в екоинспекцията в Бургас са получени общо 21 сигнала. Почистени ли са ивиците и откъде идва замърсяването?

Атанас Русев, сдружение „Да запазим Корал“: "Вчера имаше североизточен вятър и го докара мазута тук. Значи от Аркутино до Резово всичко е в мазут. Това са над 100 кв. км замърсяване, което е в морето. Примерно от 15 юни, преди няколко дни, има над 200 кв. км замърсяване в морето, което е видимо на сателитни снимки, това е само в един момент от време, значи си представете, че това се случва всеки Божи ден“.

Симеон Цветков, председател на Асоциацията за развитие на морски плажове: „Това, за което апелираме, е да се взимат незабавни и най-строги мерки за контрола на корабоплаването, така че такива ситуации да не се случват, защото когато нещо такова се случи, това е огромен бич за целия туристически бранш. Това, което имам като информация от колегите, е, че моментално се взимат мерки, изчистено е веднага“.