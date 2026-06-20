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21 сигнала за мазут на плажове по Южното Черноморие

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Чете се за: 01:37 мин.
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Министърът на туризма Илин Димитров изиска незабавна информация от компетентните институции след множеството сигнали за мазут на няколко плажа по Южното Черноморие. За 24 часа в екоинспекцията в Бургас са получени общо 21 сигнала. Почистени ли са ивиците и откъде идва замърсяването?

Атанас Русев, сдружение „Да запазим Корал“: "Вчера имаше североизточен вятър и го докара мазута тук. Значи от Аркутино до Резово всичко е в мазут. Това са над 100 кв. км замърсяване, което е в морето. Примерно от 15 юни, преди няколко дни, има над 200 кв. км замърсяване в морето, което е видимо на сателитни снимки, това е само в един момент от време, значи си представете, че това се случва всеки Божи ден“.

Симеон Цветков, председател на Асоциацията за развитие на морски плажове: „Това, за което апелираме, е да се взимат незабавни и най-строги мерки за контрола на корабоплаването, така че такива ситуации да не се случват, защото когато нещо такова се случи, това е огромен бич за целия туристически бранш. Това, което имам като информация от колегите, е, че моментално се взимат мерки, изчистено е веднага“.

Вижте прякото включване на Давид Сукнаров.

#21 сигнала #мазут #Южно Черноморие #"Да запазим Корал"

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