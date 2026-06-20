Атанас Атанасов: Сегашните управляващи превръщат парламента в гумен печат

Сегашните управляващи превръщат парламента в гумен печат, заяви Атанас Атанасов в студиото на "Денят започва с Георги Любенов".

Атанас Атанасов, ДБ: "Сегашните управляващи превръщат парламента в гумен печат. Това е някаква своеобразна власт. В правителството основните фигури са офицери от Военновъздушните сили на НРБ – хора с формиран мироглед и страхопочитание към „големия брат“, и това нещо проличава. Радев получи мощна подкрепа от определени български среди за политика срещу „завладяната държава“, срещу корумпирания модел. Посланията, които сега отправя, са към избиратели, които бяха изсмукани от черупката на БСП."

По отношение на 21-ия пакет санкции за Русия и позицията на България Атанасов заяви.

Атанас Атанасов, ДБ: "Какъв интерес има България да защитава интересите на руския патриарх? В Русия от 1917 г. православие няма, а Руската църква е поделение на специалните служби. Това се използва за вътрешна употреба в България, за да бъдат задоволявани чувствата на русофилски настроените избиратели на Радев. Рисковете за изолация на България са налице с оглед на твърдата позиция на премиера Радев в полза на Русия. Това, че се усмихват, не означава, че не се оценяват важни нюанси в поведението на българския премиер. Оценяват го и в публикациите на западната преса."

За състоянието на опозицията в парламента Атанасов заяви

Атанас Атанасов, ДБ: "Опозицията е разделена. Ние сме в тежка конфронтация със сегашните управляващи. Слабото място е раздробената опозиция. Има риск ("Прогресивна България") наесен да получат и последната част от пъзела, вземайки президентството. Трябва да се мобилизираме и да дадем отпор, трябва да се мобилизираме, за да можем да потърсим победа на президентските избори."

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